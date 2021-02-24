نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم تمويل بقيمة 60 ألف ريال بدون فوائد نهائيا حتي خمس سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي يصل إلي 60 ألف ريال سعودي بدون فوائد حتي خمس سنوات من قرض الأعمال الحرة لدي بنك التنمية الاجتماعية والمعروف ببنك التسليف والادخار، حيث يقدم البنك تمويل للأعمال الحر رغبة في تشجيع المواطنين العاطلين عن العمل لفتح مشروع خاص بهم وتوفر لهم أيضا تمويل السيارات ويمكن لجميع الموطنين الراغبين في الحصول علي القرض اتباع الشروط التي حددها البنك وذلك من اجل الحصول علي التمويل الشخصي الخاص بالأعمال الحرة، ولذا سوف نوضح لكم من خلال مقالنا هذا كيفية الحصول علي التمويل الشخصي الخاص بالأعمال الحرة لي بنك التسليف ولادخار وتوضح الشروط اللازم توافرها للحصول علي التمويل. شروط الحصول عهلي التمويل المقدم من بنك التسليف الإدخال للأعمال الحرة التمويل المقدم مون بنك التسليف والادخار للمواطن سعودي الجنسية فقط وليس متوفر للمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية. لا يمكن أن يقل عمر العميل المتقدم عند طلب التمويل عن ثمانية عشر عام وذلك من اجل الحصول علي التمويل الشخصي. لا يمكن أن يزيد عمر المتقدم عند طلب التمويل عن 60 عام. يشترط تقديم وثائق العمل الحر عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يلزم علي المتقدم عند التقديم لطلب التمويل الاشتراك في منصة ابشر الالكترونية وذلك لكي يتم الحصول علي التمويل الشخصي كممن بنك التسليف والادخار. لا يمكن للمتقدم الحصل علي التمويل للأعمال الحرة إذا كان الدخل الشهري لدي المواطن المتقدم يزيد 14 ألف ريال سعودي. يجب عند التقديم توفير جميع المستندات والوثائق المطلوبة وذللك من اجل الحصول علي التمويل الشخصي المقدم من بنك التسليف والإدخال للأعمال الحرة بالمملكة. كيفية التقديم علي تمويل الأعمال الحرة يمكن للعميل الراغب في التقديم علي تمويل الأعمال الحرة الدخول علي الموقع الرسمي الخاص ببنك التسليف والادخار من خلال الرابط التالي : تمويل العمل الحر. يمكن للمتقدم الضغط علي أيقونة طلب تمويل العمل الحر للمواطن العاطل او الموظف داخل المملكة. قم بملأ النموذج بتوضيح الدخل الشهري واسم العميل المقدم وطلب المبلغ الراغب في الحصول عليه. بعد ذلك يمكنك ارسال طلبك لتمويل العمل الحر مع الوثائق المطلوبة وسوف يتم الرد بالرفض أو الموافقة علي التمويل. تحميل فورت نايت على أيفون والاندرويد مجانا 100%

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