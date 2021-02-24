نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حل مشكلة تطبيق اعتمرنا لا يعمل للأندويد والأيفون لحجز موعد أداء مناسك الحج والعمرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة حل مشكلة تطبيق اعتمرنا لا يعمل، والتي يبحث عنها الكثير فهي أحد المشاكل التي تواجه بعض المستخدمين للتطبيق والذين يرغبون في استخدام التطبيق بشكل مباشر للحصول على فرصة حجز عمرة أو زيارة المسجد النبوي الشريف، حيث يشتكي الكثير من المستخدمين من تكرار هذه المشكلة عند استخدام التطبيق، وبشكل خاص في فترة فتح باب التقديم على حجز عمرة من قبل الأشخاص من خلال تطبيق اعتمرنا، ويحتار الكثير من الأشخاص في معرفة السبب وراء ذلك، لذا نستعرض من خلال هذا المقال الطريقة المتبعة لحل مشكلة عدم عمل تطبيق اعتمرنا في بعض الأوقات لدى بعض المستخدمين.

حل مشكلة تطبيق اعتمرنا لا يعمل

الكثير من مستخدمي تطبيق اعتمرنا الخاص بحجز عمرة او زيارة للمسجد النبوي الشريف بهدف الصلاة فيه او غيرها من الخدمات التي يقدمها التطبيق، يشتكوا بشكل كبير من تعطل التطبيق وعدم عمله في بعض الأحيان، حيث يظهر تعطيل التطبيق عندما يقوم المستخدم في فتحه لاستعراض المواعيد المتاحة لحجز حج أو عمرة، حيث أنه بعد الاعلان عن فتح باب الحجز للعمرة يتسارع الأشخاص على التسجيل في التطبيق لإمكانية حجز موعد لأداء فريضة العمرة، حيث يتسبب هذا الاقبال في ضغط كبير على التطبيق مما يسبب تعطله في بعض الأوقات، لذا يبحث الكثير من المستخدمين عن حل مناسب لهذه المشكلة.

طريقة حل مشكلة عدم عمل تطبيق أعتمرنا

نجد أن وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية حتى هذه اللحظة لم تعطى أسباب واضحة لتعطل تطبيق اعتمرنا في بعض الأحيان، ولكن قد يكون أسباب هذا العطل الذي يواجه الكثير من المستخدمين بسبب الضغط الكبير على التطبيق من قبل المستخدمين في نفس الوقت عقب اعلان فتح باب الحجز للحج والعمرة، ويمكن حل هذه المشكلة على النحو التالي.

يجب ان يتأكد المستخدم في البداية من الحصول على آخر اصدار لتطبيق اعتمرنا، حيث قد يكون سبب عدم عمل التطبيق عند بعض المستخدمين هو عدم القيام بتحديث التطبيق للحصول على الإصدار الأخير.

يجب أيضا الحرص على عدم الضغط بشكل كبير على التطبيق في وقت الاعلان عن حجز العمرة، وان ينتظر المستخدم بعض الوقت ليعمل التطبيق بدون ضغط بشكل طبيعي.

تحميل تطبيق اعتمرنا لحجز عمرة

وضعت وزارة الحج والعمرة السعودية، روابط تحميل تطبيق اعتمرنا عبر منصات التحميل الرسمية ، لكى يتيسر حجز موعد لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي وبيت الله الحرام، وهى كما يلي:-