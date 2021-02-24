ابشر للتوظيف نتيجة القبول المبدئي 1442 -2021 وسلم الرواتب العسكرية

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عمر شويل - جدة ابشر للتوظيف نتيجة القبول المبدئي 1442 – 2021، حيث أعلن معهد المباحث العامة عن نتيجة القبول المبدئي للمتقدمين على ثلاث رتب بالمباحث العامة هو رتبة (رقيب- عريف – جندي) لعام 1442 هـ وذلك في كل أنحاء المملكة عبر ابشر للتوظيف.

وطالب معهد المباحث العامة من المتقدمين الذين ظهرت أسماؤهم ضمن نتيجة القبول المبدئي عبر ابشر توظيف، القيام بطباعة نموذج طلب الالتحاق بالخدمة العسكرية، ثم القيام بمليء البيانات المطلوبة به وتوقيعه من الجهات المختصة، على أن يتم إرفاقه عند حضور المراجعة.

ابشر للتوظيف نتيجة القبول المبدئي 1442 -2021

يمكن للمتقدمين لشغل الرتب العسكرية المعلن عنها من قبل معهد المباحث العامة بالإدارة المركزية بوكالة وزارة الداخلية ، معرفة نتيجة القبول المبدئي لثلاث رتب عسكرية وهي رتبة رقيب، وعريف، وجندي بالمباحث العامة عن طريق اتباع الخطوات الآتية:-

* القيام بالدخول على موقع ابشر للتوظيف.

* الضغط على نتيجة القبول المبدئي بالمباحث العامة.

اجراءات المراجعة والمستندات اللازمة :-

حددت المباحث العامة بوكالة وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية الإجراءات الخاصة بعملية المراجعة بعد اعلان نتيجة القبول المبدئي بمعهد المباحث العامة وهذه الإجراءات هي:-

ضرورة الالتزام بحضور المراجعة وفق الموعد والمكان المحدد.

التأخر عن حضور المرجعة أو الغياب يعد تنازل عن حقة في استكمال اجراءات القبول.

تحميل تطبيق توكلنا على الهاتف الجوال، وإظهار النتيجة أثناء المراجعة.

نتيجة القبول المبدئي لا تعني بالضرورة القبول في الوظائف المعلن عنها.

أما المستندات المطلوبة والتي يجب اصطحابها عند حضور المراجعة هي:-

نسختين طبق الأصل من المؤهل الدراسي والشهادات الأخرى الإضافية المطلوبة للتقدم للوظيفة.

عدد 4 نسح واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم مع ضرورة إحضار البطاقة الأصلية من أجل المطابقة بينهما.

مجموعة من المستندات الأخرى من بينها طلب الالتحاق بالخدمة العسكرية بعد توقيعه من الجهات المسئولة.

يتمتع المقبولين نهائياً بتلك الوظائف العسكرية بالتعيين على سلم الرواتب العسكرية والحصول على الامتيازات التي يحصل عليها الأفراد العسكريون من بدلات بالإضافة إلى الأجر.