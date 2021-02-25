بعد إتمام شفاء سمو ولي العهد .. يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض

دوت الخليج – المدينة المنورة – حنين بندر

صرح الديوان الملكي وبعض من وسائل الإعلام السعودي صباح اليوم الأربعاء الموافق 12 رجب 1442 بأن صاحب السمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود قد غادر سموه مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن خضع لعملية جراحية بالمنظار لإستئصال التهاب الزائدة الدودية وتمت بنجاح ولله الحمد ونسأل الله العلي القدير أن يحفظه من كل مكروه.

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