نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن منشأة برقم الهوية من خلال وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن منشأة برقم الهوية من خلال وزارة الموارد البشرية، وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة الاستعلام عن منشأة برقم الهوية للعاملين في القطاع الخاص بهدف التعرف على جميع التفاصيل الخاصة بنطاق المنشأة، حيث يعد النطاق من الأمور الضرورية الذي يسعى إليها أصحاب المنشآت الصناعية أو التجارية؛ كي توضح أعداد الموظفين السعوديين مقارنةً بأعداد الوافدين من خارج المملكة، نظراً لتأثيرها الهام في التصنيف فكلما ازداد أعداد العاملين السعوديين ارتفع معدلاتها وأصبحت من أفضل المنشآت في المنطقة.

طرق الاستعلام عن منشأة برقم الهوية

يمكنك عزيزي صاحب المنشأة الاستعلام عن نطاق المنشأة الخاصة بك بكل سهولة ويسر من خلال الموقع الرسمي لمكتب العمل داخل المملكة العربية السعودية، والتي تسمح به للأفراد، والشركات للقطاع الخاص من خلال الآتي:

أذهب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

اختر ” خدمات الوزارة” من الصفحة الرئيسية.

يليها مباشرةً ” دليل الخدمات”.

أنقر على خدمة ” تقييم المنشأة في نطاقات”.

ثم اختار ” بدء الخدمة”.

ويجب هنا كتابة كلمة المرور حتى يتسنى لك الدخول إلى الحساب.

وفي حال الدخول أول مرة، يجب تسجيل الدخول وتدوين البيانات المطلوبة.

وينبغي كتابة جميع المعلومات الخاصة بالمنشأة مثل الكيانات التابعة للنطاق، وعدد الفروع المتعلقة بالمنشأة.

برامج نطاق مكتب العمل

أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية عن برامج تحفيز عمل المواطنين بهدف تشجيع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص والعمل على توظيف أكبر عدد من المواطنين السعوديين في إطار خطة تنفيذ رؤية المملكة 2030 من خلال تصنيف المؤسسات إلى عدة ألوان وفق التزامهم بأنظمة التوظيف، وهم كالآتي:

القطاع البلاتيني: يشير إلى أن هذه المنشأة مميزة في توظيف السعوديين.

القطاع الأخضر: يدل على ارتفاع المؤسسة في التوظيف بنسبة تزيد إلى الثلث المطلوب.

القطاع الأخضر المتوسط: أخذت نصيب جيد من التوطين في الثلث المتوسط.

القطاع الأخضر المنخفض: يتضمن معدل متوسط من نصيب التوظيف ويكون في الثلث الأخير.

القطاع الأحمر: هذا اللون يشير إلى أن هذه المؤسسة لا تلتزم بمعايير التوطين، وتسجل بأنها أسوء المنشآت التجارية أو الصناعية.