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عمر شويل - جدة كيفية إخفاء الصورة الشخصية للنساء على أبشر، أتاحت منصة أبشر الحكومية الإلكترونية ميزة إخفاء الصورة الشخصية لمن يرغب فيها إخفائها من النساء، وذلك رغبة في إخفاء الصورة الشخصية للمرأة عن الغرباء لذلك نقدم طريقة إخفاء الصور على تطبيق أبشر.

منصة أبشر الحكومية

من المنصات الحكومية التي أطلقتها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم مجموعة من الخدمات الحكومية للمواطنين في السعودية وذلك بدلًا من التوجه لمكاتب الهيئات الحكومية الخاصة والتعرض للزحام، وتسعى الحكومة السعودية لتطوير المزيد من خدمات منصة أبشر للمواطنين لسهولة استخدامها، والجدير بالذكر أن حكومة المملكة العربية السعودية ألزمت جميع المواطنين بضرورة التسجيل في منصة أبشر فمن خلاله يتم الربط بين الكثير من المنصات الإلكترونية الأخرى من تطبيق توكلنا لمحاربة انتشار فيروس كورونا.

إخفاء الصورة من أبشر

عند بداية استخدام منصة أبشر لم يكن متاح خيار إخفاء الصورة الشخصية عن الغرباء في التطبيق، وكان هذا من الأسباب التي تشعر المستخدم والمرأة بشكل خاص عند استخدام التطبيق بالضيق والانزعاج، لذلك قام المطورون بتحقيق رغبة كثير من مستخدمي منصة أبشر في إخفاء الصورة الشخصية لمستخدمي التطبيق من النساء ولمن يرغب في إخفائها، وهي من الميزات الجديدة التي أطلقتها منصة أبشر للنساء، من خلال اتباع بعض الخطوات على المنصة والوصول إلى اختيار إخفاء الصورة الشخصية للنساء فقط، إذ أن تلك الخدمة متاحة للنساء فقط وليست متاحة للرجال.

خطوات إخفاء الصورة الشخصية للنساء على أبشر

ولإخفاء الصورة الشخصية للنساء الموضوعة على تطبيق أبشر، يتم اتباع الخطوات الآتية:

فتح منصة أبشر الإلكترونية الحكومية.

التسجيل في منصة أبشر من خلال كتابة كلمة المرور واسم المستخدم وكتابة رمز التحقق الذي يتم إرساله للجوال.

وبعد ذلك يتم التوجه للصفحة الرئيسية لمنصة أبشر ومنها نختر الخدمات الخاصة.

ويليها التوجه إلى إعدادات النظام ومن ثم الضغط على صور النساء.

ولذلك يتم عرض 3 خيارات للمستخدم عن الصورة وهي إما جعلها ضبابية أو إخفائها أو إظهارها، وبعد الاختيار يتم حفظ التغييرات.