نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط فتح سجل تجاري لمتجر إلكتروني في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط فتح سجل تجاري لمتجر إلكتروني، السجل التجاري هو ما يثبت امتلاك التاجر لتجارة ما ولمتجر ما، حيث تقوم وزارة التجارة والاستثمار في السعودية بإعطاء السجل التجاري لأصحاب المتاجر، ليشمل جميع البيانات الخاصة بمشروعه أو بمتجره الخاص به، وأوضحت وزارة الاستثمار أنه يمكن للشركات أو الفرد أن يقوم بالتقديم على سجل تجاري للمتجر الإلكتروني في خطوات بسيطة.

مزايا فتح سجل تجاري

يقدم السجل التجاري للتاجر بعض المزايا الهامة عند استخدام السجل التجاري منها:

سهولة الحصول على اسم تجاري خاص بالنشاط المقدم عليه.

الحصول على قائمة خاصة بالمنشآت التجارية المتاحة حسب النشاط المختار.

عند استخراج سجل تجاري للمتجر الإلكتروني تسهل الوزارة من تجديد البيانات الموجود بالسجل.

امتلاك التاجر لرقم عضوية خاصة به في الغرفة التجارية.

يمكن فتح السجل التجاري من موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي.

كذلك التسهيل من توثيق ومطابقة البيانات والمعلومات بشكل إلكتروني.

امتلاك السجل التجاري موثقًا من الوزارة بدون الذهاب للمقر الرسمي لها.

شروط الحصول على سجل تجاري لمتجر إلكتروني

وضعت وزارة التجارة والاستثمار في السعودية بتحديد شروط هامة للتقديم على سجل تجاري منها:

المتقدم يجب أن يكون سعودي الجنسية.

ألا يكون ممن يعملون بالقطاع الحكومي.

حصول المتقدم على جميع التراخيص المطلوبة والمحددة لفتح المتجر الإلكتروني.

الحصول على تراخيص فتح سجل تجاري خاص بالمتجر.

تحديد النشاط المراد العمل به في المتجر.

المرأة يمكنها الحصول على سجل تجاري خاص بها في السعودية للمتاجرة بما تشاء.

كيفية استخراج سجل تجاري

فتح الموقع الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار.

تسجيل الدخول باستخدام بيانات حساب النفاذ الوطني.

بعد ذلك يتم الوصول إلى قائمة السجلات التجارية، ومن القائمة الظاهرة نختر إصدار ومن ثم التالي.

كتابة جميع البيانات المطلوبة في الموقع وبشكل صحيح مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني واسم المستخدم ومعلومات عن المشروع.

وسداد الرسوم المطلوبة لإتمام خدمة الحصول على سجل تجاري.

ومن ثم يتم الانتظار لحين وصول رسالة للجوال تحتوي على رمز التحقق وجميع المعلومات الأخرى الخاصة بالسجل التجاري.

يتم اتباع الخطوات التالية لحين الوصول لخطوة تأكيد الحصول على سجل تجاري.