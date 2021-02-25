نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجوزات السعودية توضح الآلية الجديدة لسفر المواطنين والمواطنات والمستندات المطلوبة وحل مشكلات منصة أبشر 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجوازات السعودية توضح الآلية الجديدة لسفر المواطنين المتزوجين من غير السعوديات، والمواطنات المتزوجات من غير السعوديين، حيث أن السعوديون المتزوجون من غير السعوديات إذا كُن مقيمات خارج المملكة العربية السعودية بسبب العمل أو ظروف أخرى،لا تمكنهن من القدوم إلى المملكة، أما لسعوديات المتزوجات من غير سعوديين يمكن لهم السفر برفقة أزواجهن أو الالتحاق بأزواجهن الموجودين في الخارج.

الجوازات السعودية وشروط الآلية الجديدة لسفر المواطنين والمواطنات

تشترط الجوازات بالمملكة العربية السعودية في آلية السفر الجديدة لهذه الفئات المذكورة سابقاً، تقديم إثبات الزواج للمسؤولين في منافذ المغادرة مباشرةً، وفي حالة تعذر تقديم المستندات المطلوبة أو عدم التمكين من تسليمها للمسؤولين بالمنفذ، يقوموا بالتقدم بطلب تصريح سفر عبر منصة أبشر الالكترونية، وإرفاق كافة المستندات المطلوبة.

تنبيه هام: يجب ألا تقل صلاحية جواز السفر عن ثلاثة 3 أشهر عند السفر لدول مجلس التعاون والدول العربية، ولا يقل صلاحية الجواز عن 6 أشهر عند السفر لباقي الدول المسموح بها.

الجوازات السعودية وحل المشكلات التقنية (أبشر لخدمات الجواز الالكترونية) خدمة الرسائل والطلبات

من خلال خدمات الرسائل والطلبات عبر منصة أبشر لخدمات الجوازات الالكترونية، تستطيع حل أغلب المشاكل المتعلقة بكلٍ من:

هوية مقيم.

مشاكل التأشيرات.

مشاكل تحديث معلومات جواز السفر.

مشاكل نقل الخدمات وتعديل المهنة.

تمديد تأشيرة الزيارة لحاملي الجنسية اليمنية.

تمديد تأشيرة الزيارة لحاملي الجنسية السورية.

الغاء بلاغ تغيب.

خرج ولم يعد.

إضافة مولود.

الاقتراحات الخاصة بتطوير الخدمات.

منصة أبشر الالكترونية لخدمات الجوزات وكيفية خطوات استخدام خدمة الطلبات والرسائل لحل المشكلات السابقة

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