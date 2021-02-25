تمويل الأهلي الإسلامي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ويصل إلى 500000 ريال

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عمر شويل - جدة تمويل الأهلي الإسلامي من البنك الأهلي التجاري بالسعودية فيقدم البنك الأهلي تمويل شخصي لا يحتاج إلى تحويل الراتب ولا يحتاج إلى كفيل حيث يقدم البتم الأهلي قرض التأجيري الإسلامي فهو تمويل من خلال عقد الإجارة وهو تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية ويصل قيمة التمويل إلى 500000 ريال سعودي
تمويل الأهلي الإسلامي لدى البنك الأهلي التجاري بالسعودية
من خلال هذا التمويل يقوم المتقدم بتحديد مركبة محددة لاستئجارها ثم يقوم البنك الأهلي التجاري بالسعودية بشراء تلك المركبة وبعد ذلك يقدم البنك المركبة لتأجيرها للعميل لمدة زمنية معينة وبمقابل محدد وبعد انتهاء المدة يكون للعميل حق امتلاك السيارة أو رجوع السيارة للبنك الأهلي التجاري بالسعودية
مزايا التمويل التأجيري الإسلامي لدى البنك الأهلي
- القرض التأجيري من البنك الأهلي التجاري يتميز بأنه تمويل لا يحتاج لتحويل الراتب
- التمويل التأجيري المقدم من البنك الأهلي التجاري لا يحتاج إلى كفيل
- يتميز التمويل التأجيري المقدم من البنك الأهلي بأن قيمة التمويل تصل إلى 500000 ريال سعودي
- التمويل من البنك الأهلي مقدم لكل العملاء السعوديين والعملاء المقيمين بالسعودية
- يتميز التمويل التأجيري لدى البنك الأهلي التجاري بسرعة في إتمام الإجراءات
- يستطيع العملاء الراغبين في الحصول على التمويل لدى البنك الأهلي من السداد خلال 5 سنوات
- يتم التأمين على السيارة طوال فترة تأجير السيارة
- يستطيع العملاء السعوديين من تأخير خمسة سيارات و العملاء الغير سعوديين يستطيعوا تأجير ثلاثة سيارات
خطوات الحصول على التمويل التأجيري من البنك الأهلي التجاري
هناك خطوات بسيطة وسهلة يتبعها العملاء الراغبين في الحصول على التمويل التأجيري من البنك الأهلي التجاري بالسعودية وهي
- على العملاء السعوديين والمقيمين الراغبين في الحصول على التمويل التأجيري تحديد السيارة التى يرغب في الحصول عليها
- يحصل العميل على الموافقة الأولية بعد تقديم جميع المستندات وملئ النماذج المطلوبة
- وبعد عدة أيام تصل للعميل رسالة نصية فيها الرد بالموافقة النهائية على طلب التمويل التأجيري
- وللمزيد من المعلومات والاستفسارات يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأهلي التجاري والدخول على التمويل الأهلي التأجيري لدى البنك الأهلي بالسعودية
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