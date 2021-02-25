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عمر شويل - جدة رابط نتائج النيابة العامة والاستعلام عن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الادارية برقم الهوية 1442 هـ ، قد سبق الاعلان عن حاجة النيابة العامة الادارية عن حاجتها لشغل 671 وظيفة ادارية مُقسمة مابين النساء والرجال، حيث خص عدد 539 للرجال و عدد 132 للنساء، لكافة المؤهلات العلمية التربوية وغير التربوية، حيث تم التقديم عبر موقع جدارة الالكتروني يوم 4 / 6 / 1442هـ حتى يوم 10 / 6 / 1442هـ .

رابط نتائج النيابة العامة والاستعلام عن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الادارية برقم الهوية 1442 هـ

عقب انتهاء وزارة الداخلية من فرز البيانات الخاصة بالمتقدمين، قامت بتوفير رابط الاستعلام عن نتائج النيابة العامة وأسماء المرشحين والمرشحات عبر بوابة النفاذ الوطني.

يسعى جميع المتقدمين بالبحث عبر الشبكة الالكترونية ( الانترنت ) على الاستعلام عن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الادارية عبر نظام جدارة الخدمة المدنية، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية عن رابط الاستعلام عن نتائج الوظيفة بعد اختيار الفئات الأكثر استحقاقًا المرفق هواياتهم الوطنية في نتائج قبول النيابة العامة 1442هـ لاجراء المقابلة الشخصية في مقر النيابة العامة بطريق الملك فهد بالرياض.

خطوات الاستعلام عن نتيجة النيابة العامة برقم الهوية

يُعد موقع بوابة النفاذ الوطنى هو الموقع الرسمي الوحيد الذى يعلن نتيجة أسماء المرشحين والمرشحات في النيابة العامة، وذلك من خلال عدة خطوات هامة هى كالآتي:

الدخول على موقع جدارة أو الاستعلام عن طريق تحميل الملف بصيغة PDF . الدخول على حسابك أو انشاء حساب جديد. ادخال كلمة المرور الخاصة بك. ادخال رمز التحقق المُرسل لك عبر الجوال. الضغط على تسجيل الدخول لمعرفة النتيجة.

ضوابط اجراء المقابلة الشخصية للمرشحين والمرشحات

فقد شددت وزارة الداخلية على جميع المرشحين والمرشحات المقبولين في نتيجة النيابة العامة عبر جدارة بضرورة الالتزام بعدة ضوابط محددة وهى:

ضرورة الحضور في المواعيد المحددة دون تأخير.

ضرورة احضار أصل الهوية الوطنية للمرشحين والمرشحات.

احضار أصل الشهادة العلمية التى سبق التقديم بها عبر جدارة.

ضرورة مراعاة الاجراءات الاحترازية في ظل الظروف الشديدة التى تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد19 ).

عرض الحالة الصحية الخاصة بالمرشحين والمرشحات عبر تطبيق توكلنا.

الالتزام بارتداء الكمامة أثناء اجراء المقابلة الشخصية.