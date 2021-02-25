نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل أونلاين بدون كفيل أو تحويل الراتب وهامش ربح ثابت للسعودي والمقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل أونلاين بدون كفيل أو تحويل الراتب أحد منتجات التمويل الشخصي التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات المالية والمعروفة بإسم شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية للأفراد من المواطنين السعوديين والمواطنين المقيمين بجنسيات مختلفة بالمملكة كما توفر شركة تسهيل للتمويل المنتج بهامش ربح ثابت خلال مدة التمويل بالإضافة إلى سرعة الموافقة على الطلب وشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي شركة تسهيل للتمويل ، وتعتبر الشركة المتحدة للخدمات المالية أحد أهم المؤسسات المالية الرائدة في مجال تمويل الأفراد في المملكة والتي تقدم مجموعة متنوعة ومتميزة من الخدمات التمويلية التي تلبي كافة المتطلبات والاحتياجات التمويلية لجميع الأفراد من كافة الجنسيات في المملكة ، وفى هذا المقال من خلال موقع ثقفنى سوف نوضح لك عزيزي القارئ المميزات التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بطلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية كما سوف نوضح في هذا المقال رابط التمويل الشخصي لتسجيل طلب الحصول على المنتج.

تمويل أونلاين بدون كفيل أو تحويل الراتب من تسهيل للتمويل

تقدم شركة تسهيل للتمويل للأفراد من السعوديين والمقيمين أيضاً تمويل شخصي فوري بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وبهامش ربح ثابت خلال مدة التمويل بالإضافة إلى توفير مبالغ مالية كبيرة تلبي جميع الاحتياجات المالية والشرائية للعملاء كما تعمل الشركة على سرعة توفير السيولة النقدية وذلك من خلال إعطاء موافقة فورية على طلب الحصول على المنتج بعد التأكد من توافر جميع الشروط وتقديم كافة المستندات والأوراق اللازمة لاستكمال الطلب ، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح في هذا المقال أهم الإمتيازات التي تقدمها الشركة عند طلب التمويل الشخصي المتاح لديها.

تمويل شخصي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. تقدم شركة تسهيل موافقة فورية أونلاين على طلب الحصول على التمويل الشخصي. تمويل شخصي لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن. يمكن للمتقدم الاستفادة من التمويل بدون الحاجه إلى تحويل الراتب الشهرى له. يتميز تمويل تسهيل بخيارات للسداد عديدة وأقساط ميسرة تبدأ من 36 شهر وحتي 60 شهر. تقدم شركة تسهيل المنتج من خلال إجراءات سهلة وسريعة ومتطلبات بسيطة لاستكمال الطلب. يتميز التمويل الشخصي المقدم من شركة تسهيل للتمويل بأنه بهامش ربح ثابت خلال مدة التمويل. يمكن للمتقدم الحصول على التمويل الشخصي بمبالغ تمويلية تبدأ من 15 ألف ريال سعودي وتصل إلى 100 ألف ريال سعودي. يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً والمتقاعد الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي شركة تسهيل.

كيفية التقديم على طلب المنتج

تتيح الشركة المتحدة للخدمات المالية والمعروفة بإسم شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية للأفراد من السعوديين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة في المملكة فرصة التقديم أونلاين على طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل المتاح لديها وذلك من خلال تسجيل الدخول على رابط التمويل الشخصي من تسهيل عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة وتعبئة نموذج الطلب بكافة المعلومات الشخصية المطلوبة.

شروط طلب تمويل تسهيل بدون كفيل أو تحويل الراتب

إذا كان المتقدم من العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وعمره من 21 سنة وحتي 25 سنة يشترط ألا يقل الراتب الشهري له عن 12 ألف ريال سعودي. أما إذا كان المتقدم من العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وعمره من 25 سنة وحتي 60 سنة يشترط ألا يقل الراتب الشهري له عن 5000 ريال سعودي. مدة الخدمة في وظيفة المتقدم السعودي يجب ألا تقل عن 3 أشهر أما إذا كان المتقدم من المقيمين فيجب ألا تقل مدة الخدمة في العمل عن سنة واحدة. إذا كان المتقدم من العاملين في القطاع العسكري يشترط ألا يقل عمره عن 25 سنة ولا يزيد عن 50سنة ومدة الخدمة في العمل لا تقل عن 3 أشهر ولا يقل الراتب الشهري عن 10000 ريال سعودي. أما إذا كان المتقدم من المتقاعدين يشترط ألا يزيد عمره عن 70 سنة ولا يقل الراتب الشهري عن 5000 ريال سعودي.

الوثائق والمستندات المطلوبة لاستكمال الطلب

يلزم تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم السعودي أو صورة من الجواز للمتقدم المقيم.

تقديم بطاقة العمل أو مختصر الراتب وذلك لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من تسهيل للتمويل.

تقديم كشف حساب بنكي خاص بالمتقدم وذلك لأخر 3 أشهر لاستكمال طلب الحصول على المنتج.