نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الأسبوعية 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442 عرض الأوفر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية 24 فبراير 2021 هي الأوفر كما ذكرت مجلة عروض أسواق عبد الله العثيم الأسبوعية لهذا الأسبوع وهو الأسبوع الأخير من شهر فبراير والموافق 12 رجب 1442 تستمر لأسبوع كامل من الأربعاء 24 فبراير وحتى الثلاثاء 2 من مارس 2021، تشمل عروض أسواق العثيم للجملة والتجزئة الكثير من الخصومات على المواد الغذائية وأسعار منافسة، إلى جانب عروض الخضروات الطازجة واللحوم، تعد أسواق العثيم من مراكز التسوق الشهيرة في المملكة العربية السعودية وتضم منتجات مميزة من الكثير من الدول تناسب كل الأذواق والجنسيات، تابع معي زائرنا الكريم عروض العثيم لهذا الأسبوع في صفحة واحدة لسهولة التصفح.

عروض العثيم الأسبوعية 24 فبراير 2021

بدأت عروض أسواق عبد الله العثيم منذ أمس الأربعاء الرابع والعشرين من فبراير وهي عروض آخر أسبوع من هذا الشهر، كما بدأت العروض أيضاً في كل من هايبر بنده ونستو ولولو والكثير من مراكز التسوق في المملكة العربية السعودية.

ومن أهم العروض التي تجدونها اليوم هي عروض حليب أبو قوس المبخر والحليب المكثف المحلى، عصير راني، مشروب شعير باربيكان خالي من الكحول، نسكويك مسحوق الكاكاو للأطفال، أنواع مختلفة من البسكويت، شاي الكابوس والحليب البودرة أنكور ونيدو وحليب لونا المبخر،عروض على اللحوم المبردة مثل اللحم البرازيلي القطع والمفروم، أرز الطائي وأبو كأس وأبو بنت وأرز هالي ومنتجات هالي من الصلصة والمعلبات.

عروض الأجهزة الكهربائية مثل الشاشات ومستلزمات اكسسوارات الجوال والسماعات والأدوات المنزلية أطقم أواني سيراميك أو ستانلس ستيل، إليكم عروض العثيم الأسبوعية 24 فبراير 2021 بشكل مفصل: