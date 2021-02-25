مشروع البحر الأحمر وظائف شاغرة إدارية وهندسية للجنسين بالمملكة 1442هـ

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عمر شويل - جدة مشروع البحر الأحمر وظائف شاغرة ، إدارية وهندسية للجنسين، تم الإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني لشركة البحر الأحمر، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة، والتي يرأس مجلس إدارتها ولي العهد السعودي فخامة سمو الأمير محمد بن سمان بن عبد العزيز آل سعود، والوظائف الشاغرة لحملة مؤهلات شهادة البكالوريوس والماجستير، في العديد من التخصصات المتنوعة، وذلك للعمل لديها في مقرها الرئيسي بالمشروع السياحي الطموح، وهو من أهم المشاريع تطورًا بالمملكة، والذي تم تدشينه ليواكب التطور التكنولوجي العالمي، والذي يضم ذا لاين أحدث مدينة طبيعية بالمملكة، حيث تم إطلاق مشروع مدينة ذا لاين العملاق، في منطقة نيوم، والتي سيتم العمل بها من خلال استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

مشروع البحر الأحمر وظائف شاغرة

والجدير بالذكر أيضًا أن منذ إطلاق مشروع البحر الأحمر، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبمتابعة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كان من المتوقع أن تكون سلسة المشاريع التي سيتم تنفيذها، سيتبعها مجموعة واسعة من الوظائف وفرص العمل تقدر بمئات الآلاف، لشباب المملكة من الجنسين، وهذا ما حدث بالفعل على أرض الواقع، فالمشروع الذي يعمل على تحقيق برامج رؤية المملكة 2030م، وفق مستجدات برنامج دعم توظيف السعوديين، قام بتوفير أكثر من 400 ألف فرصة عمل جديدة للسعوديين، والتي متوقع لها أن تتضاعف بحلول عام 2030م، ولا ننسى بالقطع تشجيع القيادة الحكيمة، على دفع المرأة في سوق العمل، لمواكبة التطور العالمي، ولتعزيز العنصر النسائي بالمملكة، وإشراكه في رؤية 2030، بما يليق بهن وقد تم تفعيل ذلك في الإعلان، عن العديد من وظائف نسائية شاغرة بالمملكة، وغيرها من الوظائف التي تخص الجنسين على حد سواء.

تفاصيل الوظائف الإدارية والهندسية في الشركة 1442هـ

وعن فرص العمل المعلن عنها الإدارية والهندسية، في مشروع البحر الأحمر هي بالترتيب التالي:

وظيفة أخصائي عمليات الأمن.

وظيفة مدير الجودة المساعد.

وظيفة مدير تنفيذي لإدارة الأصول.

وظيفة مدير أمن الفندق.

وظيفة أخصائي المنح الدراسية.

خطوات التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير

وعلى راغبي شغل الوظائف الإدارية والهندسية المعلن عنها، اتباع الخطوات التالية للتقديم:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بشركة البحر الأحمر، توظيف.

فتح رابط التقديم لوظيفة الشاغرة.

التقديم لوظيفة الشاغرة. القيام بتعبئة البيانات بشكل صحيح.

القيام بإرسال الطلب.