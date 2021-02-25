نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولي العهد يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد جراحة ناجحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ولي العهد يغادر مستشفى الملك فيصل، التخصصي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بعد خضوعه لعملية جراحية تكللت بالنجاح، والعملية التي خضع لها ولي العهد السعودي، سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هي كما ذكر الأطباء المعالجين بالمستشفى التخصصي، عملية استئصال التهاب الزائدة الدودية، وقد صدر بيان من الديوان الملكي، عبر وكالة الأنباء السعودية واس، تفيد بأن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع غادر الستشفى بعد نجاح العملية مباشرة، وقد عبر جموع شعب المملكة العربية السعودية، والكثيرين من أبناء الوطن العربي، عن سعادتهم لمثول الأمير محمد بن سلمان للشفاء، سائلين الله أن يتمم عليه دوام الصحة والعافية.

ولي العهد يغادر مستشفى الملك فيصل

وقد تم نشر مقطع فديو اليوم، عبر حساب تويتر، لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ومستشار الديوان الملكي الوزير تركي بن عبد المحسن بن عبد اللطيف آل الشيخ، يظهر فيه ولي العهد محمد بن سلمان، وهو يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وتوجهه إلى سيارة ليموزين سوداء، يرافقه حرسه الخاص، مما طمأن عليه جموع الشعب المحب، وقد أعرب الوزير تركي آل شيخ، بعبارات بسيطة حاملة معاني الحب والتمنيات بالشفاء العاجل لسمو الأمير، وما تبعه من تهنئة من كافة الوزراء بالمملكة بنجاح العملية الجراحية، وتمنيات بدوام العافية لسمو الأمير.

ولي العهد وانجازات غير مسبوقة

والجدير بالذكر أن ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، استحوذ على حب وتقدير أبناء المملكة، والكثير من أبناء الوطن العربي، بسبب قرارات الغير مسبوقة، ورؤيته الطموحة، وتمتعه بذكاء لافت للأنظار، وقد ترجم ذلك على أرض الواقع حينما اتخذ قرارات يسابق الزمن، نذكر منها قرار تطوير منظومة التشريعات بالمملكة، والتي من شأنها العمل على حفظ الحقوق، وترسيخ مبادئ العدالة، والشفافية بالمملكة، وإطلاق مدينة ذا لاين أحدث مدينة طبيعية بالمملكة،تعمل بالذكاء الاصطناعي، دعمه الكامل للقطاع الرياضي، والذي ظهر في كأس السعودية 2021 العالمي، حينما قام ولي العهد السعودي يتوج فوز الجواد مشرف، إضافة لتمسكه بالتراث السعودي والذي ظهر أيضًا من خلال سباقات كأس السعودية العالمي رسميًا بالزي الوطني السعودي، بأمر مباشر من سموه، وليس ذلك فقط بل هو أيضًا أيقونة الموضة لشباب الملكة، وقد ظهر ذلك حينما لفت شماغ وجاكيت الأمير محمد بن سلمان الأنظار، أثناء ظهوره في اجتماع هام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، مما أحدث تصدر غير طبيعي لتريند عبر تويتر آنذاك، عن أناقة سموه، وقد اعتبره الشباب السعودي مثال أعلى للشاب الأنيق الذكي، صاحب الفكر المتطور بلا منازع.

نص بيان من الديوان الملكي

أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12 / 7 / 1442هـ الموافق 24 / 2 / 2021م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد غادر سموه – حفظه الله – المستشفى بعد أن منّ الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.

حفظ الله ولي العهد ووقاه من كل مكروه ومتعه بالصحة والعافية.