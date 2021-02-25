نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بدون تحويل راتب البنك الاهلى وحاسبة التمويل الشخصي للبنك في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض بدون تحويل راتب البنك الاهلى، ويعتبر البنك احد البنوك الهامة والعريقة داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقوم بتقديم اهم الخدمات المصرفية المتنوعة لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين أيضا، ومن بين هذه الخدمات قروض البنك الاهلى بدون ضمانات وهى من اهم القروض التي يقدمها البنك الاهلى السعودي، وأيضا هناك قرض البنك الاهلى بضمان السجل التجاري، كل هذه القروض تعتبر قروض مميزه سواء في طريقه التقديم أو في طرق السداد الميسرة، ويقوم البنك الاهلى التجاري بتقديم تمويلات مختلفه تأتي في مقدمتها تمويل شخصى إضافي من البنك الاهلى، ويقدم البنك خدمات إلكترونية منها حاسبة التمويل الشخصي البنك الاهلى، وهى تساعد المستفيد على معرفة قيمة القرض والأقساط التي يتم دفعها شهريا، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على خدمة اخرى وهى قرض بدون تحويل راتب البنك الاهلى.

قرض بدون تحويل راتب البنك الاهلى

تتميز قروض البنك الاهلى بدون تحويل راتب على سهولة الاجرائات ومدة فترة السداد، حيث أن فترة السداد تصل إلى 5 سنوات فاكثر، ويتميز أيضا تمويل شخصى بدون تحويل راتب البنك الاهلى انه يقدم لجميع الأشخاص سواء مواطنين أو أجانب، وقد وضع البنك عدد من الشروط التي يجب توافرها في كل من يريد الحصول على قرض بدون تحويل راتب البنك الاهلى، وهذه الشروط سوف نتعرف عليها من خلال السطور القادمة.

شروط التمويل الشخصي من البنك الاهلى

أولا لابد أن يكون العميل احد موظفي احد القطاعين سواء قطاع عام أو قطاع خاص.

يجب على العميل السعودي راتبه لا يقل عن 3000 ريال، وللعميل الأجنبي عن 4000 ريال.

فترة العمل للسعوديين لا تقل عن شهر ولا تقل على ثلاث اشهر لغير السعوديين.

لا يقل المتقدم عن 18 عام، ولا يزيد عن 60 عام عند تسديد اخر قسط.

تحقيق الشروط التي يطلبها البنك من العميل.

الخطوات المتبعة للحصول على قرض شخصى بدون تحويل راتب البنك الاهلى

هناك مجموعه من الخطوات الهامة التي على طالب قرض البنك الاهلى بدون تحويل راتب اتباعها بشكل صحيح، وهى كالتالي.

عليك أولا القيام بملئ النموذج الخاص بطلب الحصول على قرض شخصي من البنك الأهلي التجاري. ثم تقوم بتقديم نسخة من بطاقة الرقم القومى للمواطنين السعوديين أو صورة الإقامة للوافدين. تقديم خطاب رسمي معتمد من جهة العمل التي يعمل بها مقدم الطلب به الوظيفة والراتب الشهرى وتاريخ بدا الوظيفة. بعدها يمكن الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب البنك الاهلى.