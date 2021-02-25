نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج النيابة العامة 1442 بالخدمة المدنية لشغل الوظائف الادراية برقم الهوية عبر موقع جدارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج النيابة العامة 1442 بالخدمة المدنية نستعرضها مع حضراتكم الان وذلك عقب الاعلان عن عرضها بصورة رسمية عبر موقع جدارة التابع لدي وزارة الداخلية بموجب نخبة من تصريحات السادة المسوؤلين عن طرحها بصورة رسمية على مستوي جميع من سبق لهم التقديم على تلك الوظائف على شكل نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان.

نتائج النيابة العامة 1442

كشف السيد المسؤول عن النيابة العامة داخل المملكة العربية السعودية على طرح موقع جدارة للاستعلام عن الفائزين والمترشحين على وظائف النيابة العامة، ليشير المسؤول على ان نتائج تم الانتهاء من رفعها على جدارة عقب ماتم من اعمال مراجعة وفحص عن اسماء السابق لهم التقديم على تلك الوظائف، عليه بدءت مؤشرات بحث جوجل تتزايد بشكل كبير على اجراء الاستعلام على تلك النتائج بصورة الكتروينة نستعرضها مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية.

خطوات الاستعلام عن النيابة العامة

فعلت النيابة العامة رابط مباشر من خلال موقع جدارة لتوظيف للاجراء الاستعلام عن الفائزين داخل وظائف النيابة العامة فقط عند ادخال رقم الهوية وتسجيل جميع البيانات المطلوبة للاستعلام، او من خلال الدخول مباشرة على ملفات pdf لمعرفة كشوفات الفائزين داخل تلك الوظائف، مع العلم على ان نتائج التي ستجدونها مطروحة امامكم هي النتائج المبدئية، حيث سيتطلب من المترشح اجراء عدة مقابلات شخصية وذلك للاجراء الانترفيو الخاص لكل وظيفة من 671 وظيفة ادارية سبق وان تم الاعلان عن بدء عمليات التسجيل عليها من خلال موقع جدارة فى الثالث من شهر 6 الهجري لعام 1442، على ان يتم اجراء الانترفيو وفقاً للاتباع كافة الاجرائات والتدابير الاحترازية تجاه فيروس كوفيد 19 من حيث ارتداء الكمامة او الحصول على تصريح موافق من تطبيق توكنا