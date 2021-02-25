رابط الاستعلام عن نتائج قبول المباحث العامة 1442 برقم الهوية أبشر للتوظيف

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عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن نتائج قبول المباحث العامة 1442، قامت وزارة الداخلية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية بالإعلان عن النتائج الخاصة بالقبول المبدئي في المباحث العامة 1442، وذلك في يوىم الأربعاء الموافق 24 من شهر فبراير، وسوف نوفر اليكم نتائج قبول المباحث العامة 1442واسماء المقبولين عبر منصة ابشر للتوظيف.

نتائج قبول المباحث العامة 1442

رابط نتائج قبول المباحث العامة 1442، ازدادت كثيرا التساؤلات من قبل المتقدمين للالتحاق بالوظائف التي تم الإعلان عنها، حيث تم طرح الرابط الخاص بالحصول على النتائج والموجود عبر منصة أبشر الخاصة بالتوظيف، وفيما يلي نستعرض الرابط والخطوات المستخدمة في الاستعلام عن النتائج ومدى القبول في وظائف المباحث العامة التابعة لوزارة الداخلية.

خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في المباحث العامة

يمكن لكافة المتقدمين على وظائف المباحث العامة اجراء الاستعلام عن القبول بالوظائف من خلال اتباع الخطوات التالية.

الدخول مباشرة الى رابط الاستعلام عن القبول في المباحث العامة برقم الهوية.

بعد الاستعلام وفي حالة القبول يتم تعبئة النموذج الخاص بالوظيفة التي تم القبول بها، وذلك من خلال الدخول ال ى الرابط الخاص بالنموذج مباشرة.

يتم احضار صورة من الشهادة الخاصة بالسير والسلوك الخاصة بالمتقدم.

في حالة وجود سجل عائلة يتم احضار صورة منه.

يتم احضار صورة واضحة من الهوية الوطنية الخاصة بالأم.

يقوم المتقدم بإحضار عدد ثمانية صور تكون حديثة، تكون بالزي السعودي الرسمي وتكون بصيغة أربعة في ستة، على ان تكون الخلفية باللون الأبيض.

يتم جمع كافة الاوراق الخاصة بالمتقدم ومن ثم وضعها في ملف بلاستيك.

في حالة تم القبول يتم طباعة النموذج الخاص بالمتقدم ومن ثم يتم توقيعه من قبل الجهة المختصة، ثم يتم ترافقه ليتم مراجعته، على ان يتم احضار صورتين من المؤهل الدراسي الخاص بالمتقدم.

إجراءات الحضور في الوظائف الخاصة بالإدارة العامة

هناك بعض الإجراءات الخاصة بالحضور والتي تخص الوظائف الخاصة بالإدارة العامة، وهي كالآتي.

يجب ان يتم جلب لبس رياضي وهو عبارة عن بنطلون باللون الأسود وتيشرت باللون الأبيض.

يتم الحضور في الموعد المحدد من قبل الموظف.

يتم تحميل تطبيق توكلنا .

قبل عملية الدخول يتم اظهار عملية القبول في الوظيفة.

من الضروري الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

يجب طباعة النموذج الخاص الخاص بإشعار المراجعة.