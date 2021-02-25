نظام نور بالهويه تسجيل دخول 1442

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عمر شويل - جدة نظام نور بالهويه تسجيل الدخول 1442 لتسهيل الأمر على أولياء أمور الطلاب للتسجيل في السنة الدراسية الجديدة، تعرف على خطوات التسجيل كولي أمر للتمكن من تسجيل الدخول إلى نظام نور برقم الهوية فقط، علمًا بأن الخطوات رسمية.

تسجيل نظام نور بالهويه

يمكن التسجيل على نظام نور التعليمي داخل المملكة العربية السعودية من خلال إدخال رقم الهوية الخاص بولي الأمر فقط وذلك من خلال تسجيل الدخول على الموقع كولي أمر مستخدم جديد.

حيث يتيح الموقع الخاص بنظام نور هذه الخاصية التي قامت الوزارة بطرحها حديثاً للحد من نزول أولياء الأمور إلى المدارس ومنع التجمعات قدر الإمكان.

نظام نور ولي الأمر

قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بالتصريح عن إتاحة التسجيل للطلبة والطالبات في المدارس والـ روضة على نظام نور الموحد من خلال خدمة التسجيل لأولياء الأمور التي تعطي المعلم حق التسجيل للطلاب من خلال حسابه الخاص على النظام، أو تسجيل الدخول من قبل أولياء الأمور أنفسهم باتباع الخطوات التالية:

فتح نظام نور من خلال تسجيل الدخول بحساب ولي الأمر في حال كان لديه حساب، أو النقر على كلمة تسجيل دخول ولي أمر جديد.

القيام بكتابة السجل المدني الخاص بولي أمر الطالب، كما يجب إعادة كتابته في خانة الاسم المقترح ومن الأفضل إبقاء اسم المستخدم هو نفسه رقم السجل المدني الخاص بالوالد لتجنب نسيانه.

يتم تحميل صفحة أخرى لكتابة بيانات الطالب نفسه كالاسم والرقم القومي ” رقم الهوية “، ورقم الإقامة الخاص به.

يطلب الموقع تحديد صلة القرابة بين المستخدم والطالب، وبعدها يطلب إدخال تاريخ ميلاد الطالب ميلادياً أو هجرياً حسب الرغبة.

بعد القيام بكافة البيانات يجب الضغط على كلمة تدقيق لحفظ كافة البيانات السابقة، وبعد ذلك ستفتح نافذة خاصة بتسجيل بيانات ولي الأمر هذه المرة.

يقوم ولي الامر بكتابة الجنسية، والاسم، ورقم الهاتف، والرقم القومي الخاص به.

يجب الاحتفاظ بكلمة السر واسم المستخدم لاستخدامهم عند الحاجة مرة أخرى، ختامًا تعرفنا على نظام نور بالهويه فقط.