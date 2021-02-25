نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعراض التهاب الزائدة الدودية مرض الأمير محمد بن سلمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح التهاب الزائدة الدودية الذي أصاب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مثار اهتمام العديد من الأشخاص في السعودية وذلك بعد إجراء الامير محمد بن سلمان جراحة بالمنظار لاستئصال الزائدة الدودية حيث يعد الاستئصال هو أسرع وأفضل الحلول الطبية المستخدمة في علاج التهاب الزائدة الدودية خاصة في الحالات المتقدمة المصحوبة بألم شديد وشدة في الأعراض حيث يؤدي انفجار الزائدة إلى انتشار العدوى في تجويف البطن وقد تؤدي إلى الوفاة ما لم يتم التدخل الجراحي بشكل عاجل.

أسباب التهاب الزائدة الدودية

السبب الأشهر من أسباب التهاب الزائدة الدودية هو حدوث انسداد في بطانة الزائدة ما يؤدي إلى تكاثر البكتيريا بسرعة ما يؤدي إلى تورم الزائدة وامتلائها بالصديد الذي قد يؤدي إلى انفجار الزائدة وتحدث عدوى أو تسمم في البطن.

اعراض التهاب الزائدة الدودية

يعتبر الألم الشديد في الجانب الأيمن السفلي من البطن هو أهم أعراض الزائدة الدودية وقد يكون مصحوبًا ببعض الأعراض الأخرى مثل انتفاخ البطن وارتفاع درجات الحرارة والشعور بألم عند السعال والقيام بأي مجهود الإمساك أو الإسهال بحسب الحالة الغثيان والقيئ وقد يصاحب ذلك الشعور بألم مفاجئ عند السرة ينتقل إلى أسفل البطن من الناحية اليمنى وبالنسبة للحوامل يكون ألم الزائدة الدودية في أعلى البطن وليس أسفلها.

علاج التهاب الزائدة الدودية

استئصال الزائدة الدودية هو العلاج الأسرع نظرًا لأن الالتهاب قد يعود بشكل متكرر ويسبب نوبات من الألم الشديد وقد تنفجر الزائدة في أي وقت بالتالي فإن الاستئصال يكون هو العلاج الأسرع والأكيد ويتم الاستئصال بطريقتين إما استئصال الزائدة الدودية بالمنظار وهو الحل الأشهر والأكثر انتشارًا في الآونة الأخيرة مع التطور الطبي الهائل أو الاستئصال الجراحي وهو الحل التقليدي والقديم.

حالة الأمير محمد بن سلمان الصحية

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية – واس – قد نشرت مقطع فيديو أثناء مغادرة الأمير محمد بن سلمان مبنى مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض وعلقت عليه بالقول : ولي العهد يغادر المستشفى بعدما أجرى عملية استئصال الزائدة الدودية بالمنظار مشيرًا إلى أن العملية تكللت بالنجاح.