نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط شانجان CS95 رويال دبل عروض السيارات 2021 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة للحصول على عروض تقسيط شانجان CS95 لا تحتاج إلى مقارنة عروض السيارات 2021 في السعودية حيث تأتي هذه السيارة بمواصفات قياسية مع عروض تمويل مختلفة تلبي كافة احتياجات راغبي تملك واحدة من أكثر السيارات الصينية رواجًا في العالم حيث تعد إحدى سيارات الدفع الرباعي الصينية التي تنافس عمالقة الدفع الرباعي من الماركات الأمريكية والأوروبية على حد سواء كما تتوفر خيارات متعددة على عروض الأقساط باعتبار هذه السيارة واحدة من افضل السيارات وأرخصها في المملكة.

مواصفات شانجان cs95 رويال دبل 2021

تأتي السيارة بمحرك سعة 2.0 لتر تيربو رباعي الاسطوانات v4 مع 16 صماماً فيما تصل القوة الحصانية الأقصى إلى 233 حصان

هذا المحرك قادر على توليد عزم دوران يصل إلى 360 نيوتن / متر مع ناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات يوفر خيارات متعددة في أوضاع القيادة العادي أو على الرمال أو فوق الطين مع العديد من الأنظمة الذكية التي من بينها نظام التحذير عند الخروج عن المسار ونظام التحذير لتفادي الاصطدام من الامام وكذلك نظام التحذير عند النقطة العمياء.

سعر شانجان CS95 Royal دبل 2021

بدون إضافة قيمة الضريبة المضافة يصل سعر شانجان CS95 Royal دبل 2021 في السعودية إلى 109 آلاف ريال في حين يصل السعر إلى 123 ألف ريال عند إضافة الضريبة المضافة لكن عند التقسيط سوف تختلف الأرقام بشكل واضح بحسب العديد من المعطيات والأمور المرتبطة بالعميل كما سنوضح فيما يلي.

تقسيط شانجان CS95

تختلف عروض تقسيط شانجان CS95 من معرض إلى آخر لكن ليس بشكل كبير حيث تجتمع كل عروض تقسيط السيارات في السعودية على إمكانية التقسيط حتى 60 شهرًا فيما تقدم بعض المعارض مزايا أخرى مثل عروض تقسيط شانجان CS95 بدون دفعة مقدمة أو تحمل نسبة من ضريبة القيمة المضافة قد تصل إلى 10 % في بعض الحالات.

للحصول على أفضل عروض السيارات 2021 وكذلك على سيارات اقساط اقل من 1000 يجب عليك القيام بما يلي :

قم بدفع ضريبة القيمة المضافة نقدًا ولا توزعها على الأقساط. يفضل أن تسدد دفعة مقدمة في بداية التقسيط ولا تفرح بعروض تقسيط بدون مقدم لأنك في النهاية سوف تتحمل العبء. كلما زادت قيمة القسط الشهري كلما تراجعت قيمة الفائدة السنوية وكذلك عدد الأقساط وبالتالي سعر السيارة النهائي.