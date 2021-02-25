كيف أضمن استمرارية “حساب المواطن”؟ البرنامج يجيب

بلادي – الرياض :

أوضح برنامج حساب المواطن، ما يجب على المسجلين أو المستفيدين الحاليين فعله لضمان استمرارية الاستفادة من الدعم.

وأشار البرنامج إلى أن يجب تحديث البيانات المدخلة مسبقًا، عند حدوث أي تغير بها خلال 15 يومًا عن طريق البوابة الإلكترونية.

وبيّن الحساب أنه إذا لم يحدث تغيير في البيانات، فلا يلزم المسجلين أو القائمين أي تحديث.