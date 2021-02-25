بلادي – الرياض :
أوضح برنامج حساب المواطن، ما يجب على المسجلين أو المستفيدين الحاليين فعله لضمان استمرارية الاستفادة من الدعم.
وأشار البرنامج إلى أن يجب تحديث البيانات المدخلة مسبقًا، عند حدوث أي تغير بها خلال 15 يومًا عن طريق البوابة الإلكترونية.
وبيّن الحساب أنه إذا لم يحدث تغيير في البيانات، فلا يلزم المسجلين أو القائمين أي تحديث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيف أضمن استمرارية “حساب المواطن”؟ البرنامج يجيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.