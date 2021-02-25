“جسر الملك فهد” يوضح الآلية الجديدة لسفر المواطنات والمواطنين المتزوجين من غير سعوديين

بلادي – الرياض :
أوضحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، الآلية الجديدة لسفر السعوديين والسعوديات المتزوجين من غير سعوديين عبر المنفذ.
ولفتت إلى أن الآلية الجديدة تستهدف السعوديين المتزوجين من غير سعوديات إذا كن مقيمات خارج المملكة بسبب العمل أو ظروف أخرى لا تمكنهن من القدوم إلى المملكة، وكذلك السعوديات المتزوجات من غير سعوديين؛ إذ يمكن لهن السفر برفقة أزواجهن أو الالتحاق بأزواجهن الموجودين في الخارج.
واشترطت المؤسسة على المسافرين إبراز إثبات الزواج للمسؤولين في منافذ المغادرة مباشرة، وفي حال عدم تعذر تقديم المستندات المطلوبة للمسؤولين بالمنفذ يتم التقدم بطلب سفر عبر منصة “أبشر” الإلكترونية وإرفاق كافة المستندات المطلوبة.
ونوهت إلى ضرورة ألا تقل صلاحية جواز السفر عن 3 أشهر عند السفر لدول مجلس التعاون والدول العربية و6 أشهر لباقي الدول المسموح بها.
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