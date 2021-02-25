شركة المياه لسكان الرياض والشرقية: رمز مفوتر السداد تغير.. فبادروا بتحديث البيانات

بلادي – الرياض :

أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم (الخميس)، عن تغيير رمز مفوتر السداد في المنطقة الشرقية ومحافظات منطقة الرياض لجميع الفواتير.

وأوضحت أن رمز مفوتر السداد تغير من 015 إلى 138، وذلك اعتباراً من مطلع مارس المقبل، لجميع الفواتير الصادرة سابقاً والفواتير الجديدة.

ودعت الشركة عملاءها في هذه المناطق إلى تحديث بياناتهم عبر فرعها الإلكتروني http://e.nwc.com.sa .