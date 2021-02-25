“الصحة” للآباء والأمهات: احذروا غرق أطفالكم في بحر السمنة.. واتبعوا هذه النصائح

بلادي – الرياض :

دعت وزارة الصحة الآباء والأمهات، للحذر من مخاطر إصابة أطفالهم بالسمنة، مقدمة بعض النصائح التي تساعد في الحفاظ على صحة الأطفال.

وذكرت أن السمنة عند الأطفال تعد بداية لحدوث مجموعة من الأمراض في الجسم، وإصابة الطفل بها تعرضه لمشكلات صحية في طفولته ومستقبله.

وأضافت أنه في حال كان مؤشر كتلة جسم الطفل ما بين 85- 95 % فهو معرض لخطر السمنة، أما إذا كان أكثر من 95% فهو طفل بدين بحاجة لزيارة طبيب.

ونصحت “الصحة” بالحفاظ على نمو الطفل وتطوره الطبيعي، وعدم إلزامه باتباع نظام غذائي لتخفيض الوزن دون استشارة طبية، مشددة على ضرورة ممارسة الطفل الذي يعاني السمنة لأي رياضة متوسطة القوة ككرة القدم أو السباحة أو الجري لمدة 60 دقيقة يومياً، بجانب الاهتمام بالتحفيز النفسي من خلال تشجيع الطفل ليتجاوب مع إرشادات السلوكيات الصحية.

ونوهت الوزارة بعدة نصائح تساعد في وقاية الطفل من الإصابة بالسمنة، ومنها تحفيزه على ممارسة نشاط حركي، ومشاركته في بناء عادات غذاء صحية، وعدم تناول الوجبات الخفيفة عالية السكريات والملح والزيوت المهدرجة، بالإضافة لمراقبة نوعية غذائه، وعدم تركه جالساً أمام الأجهزة الإلكترونية لفترات طويلة.