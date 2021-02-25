“المسند”: شعبان 30 يومًا و13 أبريل أول أيام شهر رمضان

بلادي – الرياض :
أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، موعد دخول شهر رمضان لعام 1442هـ، وكذلك عيد الفطر، لافتا إلى أن شهر شعبان سيكون 30 يوما، لكون أن القمر سيغرب قبل الشمس بنحو 26 دقيقة في 29 شعبان، وفقا لأفق مكة المكرمة.
وأكد أن موعد الاقتران بين الشمس والقمر سيكون في 30 شعبان عند الساعة 5:31 صباحاً، لذلك ستوافق غرة شهر رمضان الثلاثاء 13 أبريل.
ولفت إلى أن يوم 29 رمضان سيغرب القمر قبل الشمس في أفق مكة المكرمة بنحو 12 دقيقة، وسيكون موعد الاقتران بين الشمس والقمر عند الساعة 10 مساء اليوم نفسه، ولن يكون الهلال مكث في الأفق الغربي، لذلك سيكون عدد أيام شهر رمضان 30 يوما.
ونوه بأن موعد العيد سيكون الخميس الموافق 13 مايو المقبل، داعياً من لديه حُجوزات أو مناسبات إلى أن يعتمد تمام شهري شعبان ورمضان 30 يوماً.
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