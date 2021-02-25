“الداخلية” تنفذ حُكم القتل قصاصاً بوافد يمني لقتله آخر من بني جلدته

بلادي – الرياض :

نفذت وزارة الداخلية في محافظة جدة اليوم (الخميس)، حُكم القتل قصاصاً بوافد يمني قَتل آخر من بني جلدته بضربه على خصيتيه، ما أدى إلى وفاته.

وأوضحت الوزارة أن المدعو بشار حاتم أحمد علي العدني، أقدم على قَتل جهاد فضل عبدالله آل زيد، وتمكنت سلطات الأمن من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

وأضافت أن الجاني المذكور أُحيل إلى المحكمة الجزائية، التي أصدرت صكًا يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ الحُكم اليوم.