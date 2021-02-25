ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من أمير الكويت بنجاح عمليته الجراحية

بلادي – الرياض :
تلقى ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة من أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وأعرب أمير الكويت في برقيته عن خالص تهنئته بنجاح العملية الجراحية التي أجراها ولي العهد، سائلًا المولى أن يديم عليه الصحة والعافية.
كما تلقى ولي العهد، برقيتي تهنئة مماثلتين من ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح.
وأعلن الديوان الملكي، أمس (الأربعاء)، إجراء ولي العهد عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وتكللت العملية بالنجاح، وغادر ولي العهد المستشفى.
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