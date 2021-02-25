نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الموارد البشرية تعلن توطين وظائف المطاعم والمقاهي والسوبر ماركت في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية عن توطين وظائف المطاعم والمقاهي والسوبر ماركت بجميع أنحاء المملكة بشكل إلزامى للمحلات التى تزيد مساحتها عن 30 متر مربع، أما المحلات التى تقل مساحتها عن 30 متر فإن عملية توطين الوظائف فيها غير إلزامية، تأتى هذه القرارات ضمن خطة سعودة العمالة والوظائف بالمملكة وذلك لدعم وتمكين العمالة السعودية من الحصول على فرص عمل من خلال توطين الوظائف والحرف والمهن المختلفة.

وقد كشف أحمد العرفج عامل المعرفة فى وزارة الموارد البشرية عن قرب صدور قرار وزاري من وزارة التنمية البشرية بشأن توطين الوظائف فى المطاعم والمقاهى والسوبرماركت، حيث صرح بذلك خلال فقرة “يا هلا بالعرفج” فى برنامج “يا هلا” الذى يذاع عبر قناة “روتانا خليجية”.

وقد صرح أحمد العرفج بأن القرار الرسمي سوف يصدر خلال يومين أو ثلاثة أيام على الأقل، حيث أكد بأن هناك شروط وضعتها وزارة الموارد البشرية بإلزام المحلات بتوطين الوظائف بها وذلك بحسب مساحة المحلات، حيث ان المحلات التى تقل مساحتها عن 30 متر تكون غير ملزمة بتوطين وظائف، أما المحلات التي تزيد مساحتها عن 30 متراً فإنها ملزمة بتوطين الوظائف بها.

وأشار أحمد العرفج بأن توطين الوظائف لا يشمل الوظائف الدنيا ولكنه يشمل الوظائف الأخري مثل المحاسب والمشرف والمدير والمراقب فى المطاعم والمقاهى والسوبر ماركت بجميع أنحاء المملكة، وتسعى المملكة العربية السعودية إلى توطين بعض المهن والوظائف منها مهنة المحاسب والمحامى والمعلم.

وكانت وزارة الموارد البشرية قد أعلنت من قبل توطين مهنة المحاسبة ووضعت حد أدنى لأجورها، ويأتى ذلك فى إطار تمكين أبناء وبنات الوطن من الحاصلين على المؤهلات النوعية من الفرص الوظيفية المتوفرة فى سوق العمل بالمملكة العربية السعودية لضمان استقرار سوق العمل ودعم الكوادر الوطنية.