نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف رواتب المتقاعدين في المملكة لشهر فبراير وكيفية التأكد من الإيداع في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية: أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة العربية السعودية مواعيد صرف المعاشات التقاعدية للمواطنين المتقاعدين حسب التقويم الهجري، والميلادي، كما أوضحت مؤسسة التقاعد العامة أنها غير مسؤولة عن صرف التعويضات عن الإجازات والبدلات وما يتعلق بها من حقوق مالية وأن ذلك خارج اختصاصها، وعلى المواطن المتقاعد أن يرجع للجهة التابع لها قبل تقاعده، وأن المؤسسة مسئولة فقط عن صرف معاشات التقاعد للمواطنين.

إيداع المعاشات التقاعدية لشهر فبراير 2021

نشرت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما أوضحت لعملائها كيفية التأكد من إيداع المعاشات التقاعدية في حساباتهم البنكية، وذلك عن طريق اتباع إحدى الطرق التي أوضحتها المؤسسة وهي:

التأكد من حسابك لدى البنك.

التواصل مع مركز الاتصال من خلال الأرقام الموضحة.

الاستفسار عن طريق البريد الإلكتروني.

خدمة المحادثة الفورية مع المؤسسة.

مواعيد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية حسب التقويم الهجري والميلادي

يتساءل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف المعاشات التقاعدية من المؤسسة العامة للتقاعد لشهر ذي القعدة، وذلك يوم الأحد الموافق اليوم الرابع من شهر ذي الحجة وفقا للتقويم الهجري، ويوافق اليوم السادس والعشرين من شهر يوليو للعام الجاري من التقويم الميلادي، وفيما يلي توضيح لكافة مواعيد صرف المعاشات التقاعدية وإيداعها في حسابات أصحاب المعاشات. علي مدار العام وحتي نهاية العام الميلادي.

ننشر لكم فيما يلي المواعيد المحددة من قبل المؤسسة العامة للتقاعد، لصرف رواتب ومعاشات التقاعد للمتقاعدين في المملكة العربية السعودية، موضحة موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر شوال الهجري حسب التقويم الميلادي لشهر يونيو 2020، ومواعيد صرف رواتب شهر ذي القعدة، ورواتب شهر ذي الحجة، سوف نوافيكم بمواعيد صرف رواتب المعاشات التقاعدية حتى نهاية العام الهجري من خلال التقرير التالي:

يتم صرف رواتب المتقاعدين شهر شوال 1441 يونيو 2020، وذلك في اليوم الرابع من ذي القعدة الموافق الخامس والعشرين من يونيو 2020. موعد صرف رواتب شهر ذي القعدة 1441 يوليه 2020، في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة الموافق اليوم السادس والعشرين من شهر يوليو 2020. موعد صرف رواتب شهر ذي الحجة 1441 أغسطس 2020، غر اليوم السادس من شهر محرم الموافق اليوم الخامس والعشرين من شهر أغسطس.

آلية تغيير حالة المستفيد بالخطوات

أشارت المؤسسة العامة للتقاعد إلي ضرورة الإبلاغ في حالة حدوث أية تغيرات علي المتقاعدين المستفيدين، مثل الزواج أو الوفاة أو التوظيف، والقيام بسرعة إبلاغ المؤسسة عن أية تغيرات في الحالة الاجتماعية، حرصًا من المؤسسة العامة على حفظ حقوق المستفيدين، كما أوضحت خطوات تغيير حالة المستفيد، وهي كالآتي:

الدخول من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد.

النقر على أيقونة تسجيل الدخول للأفراد.

قوم بإدخال رقم الهوية الخاص بالمستفيد.

قوم بكتابة كلمة المرور المطلوبة.

النقر على أيقونة الدخول.

ثم اختيار أيقونة الطلبات.

تطبيق المؤسسة العامة للتقاعد

قامت المؤسسة العامة للتقاعد بالإعلان عن تطبيق إلكتروني تعرض من خلاله خدماتها للمواطنين في المملكة العربية السعودية، وتقوم من خلاله بتقديم العديد من الخدمات منها ما يلي:

طباعة تعريف معاش.

خدمات الشكاوى والمقترحات.

عمل بيان بتسوية معاش.

الاستعلام عن القائم بالصرف.

تغيير حالة المستفيد.

آلية تغيير حالة المستفيد من المؤسسة العامة للتقاعد

الدخول للموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد. الضغط علي أيقونة تسجيل الدخول. اختيار تسجيل الدخول للأفراد. إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور. الضغط على أيقونة دخول. سوف تظهر قائمة ومنها اختيار الطلبات.

تتيح المؤسسة العامة للتقاعد لأصحاب المعاشات والمستفيدين، خدمات الشكاوي والاقتراحات، يستطيع المواطن من خلالها طرح الشكاوى والاستفسارات الخاصة به، وتقوم المؤسسة العامة للتقاعد بتلقي أي شكوى أو استفسار والرد عليه.