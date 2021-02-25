نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيانات حساب المواطن برقم الهوية الوطنية قبل المهلة المحددة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن حساب المواطن عن إعطاء مهلة 15 يومًا من أجل تحديث بيانات حساب المواطن برقم الهوية الوطنية لاستمرار المواطنين في تلقي الدعم المخصص لهم وقال الحساب أنه في حال حدوث أي تغير في حالة المستفيد يجب عليه تحديث بيانات حساب المواطن على الموقع الإلكتروني للحساب في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ التغير .

طريقة تحديث بيانات حساب المواطن

أولًا قم بالولوج إلى الموقع الرسمي لبوابة حساب المواطن.

ثانيًا أختر أيقونة تحديث الحساب

ثالثًا قم بإدخال رقم الهوية الوطنية ثم النقر على التحديث

رابعًا ابدأ بتحديث البيانات التي تريد تحديثها

وللاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية انقر على كلمة الاستعلام ثم أدخل رقم الهوية الوطنية والنقر على كلمة البحث ليظهر لك التاريخ المستحق لصرف دفعتك .

لمعرفة الدفعة الجديدة اختر موعد الدفعة الجديدة وغالبًا ستكون يوم 10 من الشهر الميلادي إلا في حالات قليلة يتغير الموعد.

التسجيل في حساب المواطن

أوضح حساب المواطن على استفسارات المواطنين بشأن فتح التسجيل الجديد في حساب دعم المواطن بأنه تم تعليق استقبال الدفعات الجديدة ولا يوجد تاريخًا محددًا لفتح التسجيل مرة أخرى مع التأكيد على أنه يتم مراجعة البرنامج بشكل دوري .

وقد أقر برنامج حساب المواطن مؤخرًا مجموعة من الضوابط الجديدة التي شملت المستقلين وتعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد وتحديد الحد الأعلى للاستحقاق، كما تضمنت التعديلات تعليق استقبال الطلبات الجديدة للمتقدمين من أجل الحصول على الدعم، خلال البرنامج بعد تاريخ صرف الدعم للدورة رقم 28 شهر مارس لعام 2020م.

كما جاءت التعديلات كالآتي:

إلزام المستقلين بإثبات الاستقلالية للمسكن إذا بلغ الفرد 18 عام وذلك برفع أحد الإثباتات الآتية: ( رفع عقد الإيجار الموحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد من إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية ) كشرط رئيسي لاستمرارية الدعم.

الحد الأدنى للاستحقاق يتم احتسابه بمقدار متغير على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس العام الماضي.