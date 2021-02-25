افتتاح قسم الطوارئ بمستشفى العيون بجدة

حصه الروقي /جدة

تم تدشين قسم الطوارئ في مستشفى العيون بجده والتي تقدر مساحته بحوالي ٥٥٠ متر مربع

ويتكون من أربع عيادات منها ثلاثة للطوارئ والاخيرةخاصة بالأخصائي المناوب التي يمكن من خلالها استقبال الحالات التي تستلزم العزل وكذلك ‏استخدامها للنزلاء وكما يتميز قسم الطوارئ الجديد بسرعة الخدمة وسهولة الوصول للعيادات

وأوضح رئيس قسم الطوارئ بمستشفى العيون بجده الدكتور / عبد الهادي بن دعجم ‏

بأن الإمكانيات المتاحة بالقسم متطورة مثل غرف العزل مجهزة بالكامل وتطابقها مع المواصفات والمقاييس

كما تجدر الإشارة الى ضرورة تطبيق الاحترازات داخل القسم من التباعد وارتداء الكمامات من خلال اللوحات الارشادية الموجودة

واشار الدكتور عبد الهادي بالجهود التي تبذل من قبل إدارة المستشفى متمثلة

بمدير المستشفى الدكتور/ مبارك الزهراني

وكذلك الطاقم الطبي والتمريض ‏و الشؤون الهندسية والإدارية.

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