موعد فتح باب التسجيل المرحلة الثانية للطلاب المستجدين

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عمر شويل - جدة موعد التسجيل في المرحلة الثانية للطلاب المستجدين، أعلنت وزارة التربية والتعليم في السعودية عن ميعاد فتح باب التسجيل المرحلة الثانية للطلاب المستجدين، حيث سيتم تسجيل الطلاب السعوديين وكذلك من أمهاتهم سعوديات ولكن الزوج غير سعودي وللمسجلين في المدارس الحكومية ومدارس تحفيظ القرآن وكذلك المتبقي من الطلاب من مرحلة التسجيل الأولى للطلاب المستجدين.

موعد فتح باب التسجيل في المرحلة الثانية للطلاب المستجدين

وفقًا لإعلان وزارة التربية والتعليم عن موعد المرحلة الثانية للطلاب المستجدين فإنه بيوم الجمعة القادم والموافق السادس والعشرين من شهر فبراير، وحينها يسمح للطلاب المتبقين باستكمال التسجيل في الصف الأول الابتدائي من جديد، حيث كانت مرحلة تسجيل الطلاب المستجدين الأولى في الحادي عشر من شهر جمادي الثانية، وكانت تلك المرحلة شاملةً لتسجيل الطلاب في المدارس الحكومية ومدارس تحفيظ القرآن التي يتم بها مفاضلة، والطلاب بالمدارس الأجنبية والعالمية والأهلية من السعوديين وغير السعوديين.

كما أوضحت الوزارة أن الطلاب الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي فإن التسجيل لهم يبدء من الخامس من شهر رمضان، أما العاملين بالقطاع الخاص يبدء التسجيل من التاسع عشر من شهر رمضان.

فئة الطلاب المستجدين في المرحلة الثانية

كنا أن المرحلة الثانية لتسجيل الطلاب المستجدين هم:

الطلاب السعوديين أمًا وأبًا. الطلاب من أمهات سعوديات وأب غير سعودي. من هم في المدارس الحكومية أو مدارس تحفيظ القرآن التي لا تجري مفاضلة.

أما عن فئة الطلاب المستجدين في المرحلة الثالثة:

تبدأ المرحلة الثالثة بتاريخ الرابع عشر من شهر شعبان على نظام نور التعليمي الإلكتروني وسيتم تسجيل طلاب الفئات. الطلاب السعوديين يعاملون معاملة السعوديين أبناء التركستان أو مواطني دول الخليج أو القبائل النازحة والبلوش، وكذلك أبناء الجالية وأبناء الدبلوماسيين.