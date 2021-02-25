نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يجري عملية جراحية عاجلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة محمد بن سلمان ،أجرى ولي العهد السعودي عملية جراحية في احد المستشفيات بالعاصمة (الرياض) للملكة العربية السعودية والتي تقرر لها النجاح بحمد الله وبفضله ومن عليه الله بالشفاء وحسب موقع سكاي نيوز وبيان الديوان الملكي ، فإن ولي العهد السعودي أجرى عملية جراحية بالمنظار وذلك لكي يستأصل الزائدة الدودية في مستشفى الملك فيصل التخصصي الرياضي وأشار البيان أن ولي العهد السعودي قد خرج بحمد الله من المستشفى بعد نجاح العملية وتأكدهم من سلامته الصحية و ونشرت وكالة الأنباء السعودية مقطع فيديو أظهر لحظة خروج الأمير محمد بن سلمان من المستشفى.

نبذة عن محمد بن سلمان

الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولد في 15 ذو الحجة 1405 هـ / 31 أغسطس 1985م، وهو ولي عهد السعودية، بالإضافة إلى انه نائب رئيس مجلس الوزراء وذلك إضافة الى انه وزير الدفاع. كما يرأس مجلس الشؤون السياسية والأمنية ويرأس أيضا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي. أما بالنسبة لأصوله العريقة فهو نجل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود من فهدة بنت فلاح آل حثلين.

نبذة عن حياة ولي العهد السعودي

تعليم ولي العهد ، فهو حاصل على درجة البكالوريوس في القانون وذلك من جامعة “الملك سعود”. حيث انه قد شغل منصب رئيس الديوان الملكي السعودي وذلك منذ ان تولي والده الحكم في يناير 2015 وحتى أبريل 2015. وفي 29 أبريل 2015، صدر أمر ملكي لكي يوليه وليًا لولي العهد، وقد عُين نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء السعودي. وقد تم اختياره بمنصب ولي العهد في يونيو 2017، وذلك بعد أن أقرت هيئة البيعة السعودية بإعفاء ابن عمه ولي العهد وهو وزير الداخلية “محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود”.

إنجازات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

أما بالنسبة لإنجازاته وبصمة ولي العهد فلقد اظهر ولي العهد توجّهات انفتاحية ومختلفة عن الذين سبقوه من قيادات السعودية، حيث شهدت البلاد خلال فترة ولاية عهده قرارات منتعشة ومختلفة حيث اقر بالسماحَ للمرأة السعودية بقيادة السيارة ودخولِ الملاعبِ الرياضية وتفعيلِ هيئة الترفيه، وتحدّث بصراحة عن توجّه السعودية لل”الصحوة” وفيما معناها أنها مكافحة ما يسميه التشدّد الديني داخل الدولة.

وفي النهاية نتمنى الشفاء العاجل لولي العهد السعودي محمد بن سلمان حفظه الله ونتمنى له المزيد من الإنجازات.