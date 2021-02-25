نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون كلفة أجل سامبا.. الشروط ورابط التقديم 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتمتع تمويل شخصي بدون كلفة أجل بالعديد من المميزات التي تجعل جميع العملاء لديهم رغبة وثيقة للحصول عليه فقد عمل بنك سامبا مؤخراً على إضافة العديد من العروض للعملاء التي تجذب العملاء للبنك، وقد كان أهم العروض بتقدم قرض دون الحصول على فوائد من العميل في أول فترة من تسديد القرض والتي تصل حتى ثلاث شهور، والذي يمكن العميل من تحقيق جميع متطلبات الحياة من شراء أحد العقارات أو السيارات أو البدء بإعداد مشروع جديد.

تمويل شخصي بدون كلفة أجل

يقدم بنك سامبا التمويل الأجل وفرة كبيرة من المميزات التي تجعل العملاء يرصدونه بشكل مستمر ومن أهمها ما يلي:

يمكن الحصول على مبلغ يصل حتى مليون ونصف

يمكن الحصول على التمويل دون تكلفة أجل

يقوم البنك بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية

تصل الفترة التي يمكن تسديد القرض بها 9 شهور من موعد استلام القرض

يستطيع المواطن السعودي والوافد من الدول الأخرى الحصول على التمويل

يمكن للبنك توفير جزء مالي للتمكن من سداد القرض وعدم مطالبة العميل في حالة حدوث وفاة أو عجز كامل

الحصول على تمويل بجانب التمويل الشخصي الحالي عند تسديد نسبة من القرض حتى 20 بالمئة من المبلغ الكلي.

شروط الحصول على تمويل سامبا بدون كلفة الأجل

يجب على المتقدم أن يكون في عمر الثامنة عشر

الحصول على الجنسية السعودية أو تقديم جنسية من دولة أخري

يجب تقديم أوراق رسمية تثبت العمل بأحد المؤسسات بفترة لا تقل عن شهر من بداية التقديم

يجب أن يكون الراتب في حدود خمسة آلاف جنية فأكثر

يتم إرفاق بيان بمفردات المرتب من الجهات المعنية التي يعمل بها

توقيع الموافقة على دفع الأقساط الشهرية الخاصة بالتمويل طوال الفترة التي يحددها البنك.

طريقة التقديم بالطلب للحصول على القرض الإلكتروني الأجل

يمكن للعملاء الجدد والحالين الراغبين بالحصول على القرض الأجل المقدم من بنك سامبا التوجه إلي الرابط الخاص بالبنك والتسجيل بالبيانات المتعلقة بالمستخدم وسوف نقوم بسرد الخطوات التي يجب القيام بها:

بعد الدخول على الموقع الرسمي الخاص بـ مصرف سامبا السعودي

سوف يظهر نموذج البنك الأساسي الذي يجب أن يقوم العميل بتعبئة البيانات الموجودة به على نحو صحيح ومراجعتها بدقة

يبدأ العميل بتدوين اسمه بالكامل

وبعدها يرفق رقم الهاتف يليه الرقم الخاص بالإقامة

بعدها يدون الرقم التمويلي الخاص به

ثم ينقر على كلمة طلب التمويل

وسوف يتحول الطلب بشكل تلقائي إلى خدمة عملاء البنك التي تقوم بمراجعته وعليه يتم الحصول على التمويل عبر الرد بالموافقة مع تحديد موعد استلام القرض ووضعه داخل حساب المستفيد.

مجموعة سامبا السعودية

وتعتبر مجموعة سامبا السعودية من أفضل البنوك التي تحاول مساعدة جميع العملاء عبر شبكة الويب من خلال تقديم الخدمات المختلفة، حيث يقوم العاملين بالبنك بالرد على العملاء في أسرع وقت ومنحهم جميع البيانات التي يرغبون بمعرفتها، ومن خلال تقديم تمويل الأجل يتم جذب العملاء من المواطنين للحصول عليه والاستفادة منه، وقد سهل البنك التقديم والحصول على القرض بأسرع وقت ممكن.

رقم خدمات بنك سامبا المصرفي

يسعي بنك سامبا لتقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية من خلال فريق متخصص للرد على العملاء على مدار الساعة، حيثُ يعمل الفريق بجد لمنح العملاء الراغبين بالحصول على القرض جميع المعلومات التي تشمل شروط الحصول على القرض والمدة التي يمكن من خلالها تسديد القرض والطريقة التي يسمح من خلالها البنك بالحصول عليه، كما أن مهمة تسهيل وتيسير البيانات ساعدت بشكل كبير جميع الراغبين بالانضمام للبنك والتقديم للحصول عليه، ويمكن التواصل عبر رقم البنك “8001241010” كما يمكن التوجه للبنك والتواصل بصورة مباشرة في حالة عدم القدرة على التواصل مع خدمة عملاء بنك سامبا.