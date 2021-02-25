وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بفيروس كورونا

بلادي – الرياض :
توفي الفنان الكويتي مشاري البلام، اليوم (الخميس)، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا “كوفيد 19”.
وكان البلام نُقل قبل أيام إلى العناية المركزة، إثر تدهور حالته الصحية بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا.
وبدأ البلام مسيرته الفنية عام 1993 من خلال مسلسل “سليمان الطيب”، ومن ثم توالت مشاركاته في العشرات من المسلسلات والمسرحيات، آخرها “ورود ملونة” العام الماضي.
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