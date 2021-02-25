رئيس شؤون الحرمين لولي العهد: “المجد عوفي إذا عُوفيت وزال عنك إلى أعدائك السقم”

بلادي – الرياض :
رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، اليوم (الخميس)، التهنئة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها أمس.
وقال السديس بهذه المناسبة: “المجد عوفي إذا عُوفيت وزال عنك إلى أعدائك السقم وما أخصّك في برءٍ بتهنئة إذا سلمت فكل الناس قد سلموا”.
وأشار السديس إلى سروره وسرور جميع المواطنين بهذا الخبر الذي أثلج الصدور، وعمم الفرح، فالمصاب صاحب الهمم وأخ للجميع.
وأجرى ولي العهد، أمس (الأربعاء)، عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية، في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، تكللت بالنجاح، وغادر بعدها المستشفى.
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