إعلان نتائج القبول المبدئي للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 على 4 رتب عسكرية رجال

بلادي – الرياض :

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم (الخميس)، عن نتائج القبول المبدئي للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 برتب “وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي” رجال.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة “أبشر ـ توظيف” على الرابط.