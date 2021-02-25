حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الجمعة في المملكة

بلادي – الرياض :

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الجمعة).

وتوقّع المركز طقساً مستقراً بوجه عام على معظم مناطق المملكة، بينما يستمر نشاط الرياح السطحية على أجزاء من شرق ووسط المملكة ويمتد إلى منطقة نجران.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 31 درجة مئوية في جازان والقنفذة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 2 درجة مئوية في طريف.