الرئيس التنفيذي لشركة السودة: سيتم تعويض أصحاب الأراضي التي تدخل ضمن المشروع

بلادي – الرياض :

أكد الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير، المهندس حسام الدين المدني، أن مخطط التطوير سيكون في أماكن محدودة داخل منطقة المشروع.

وأوضح، خلال حديثه لقناة العربية اليوم (الخميس)، أنه في حال تقاطعت الأعمال مع الممتلكات الخاصة للمواطنين، سيتم اتخاذ الإجراء المتبع في تعويض أصحاب الأراضي.

من جهة أخرى، أكد المدني لقناة “الإخبارية” أن الخط الزمني للمشروع يتضمن تطوير 2.7 ألف وحدة فندقية، و1.3 ألف وحدة سكنية، و30 مرفقا نوعيا للخدمات الترفيهية.

وأضاف أن العمل بدأ فعلياً في المشروع من خلال المخطط العام، وسيتم الانتهاء منه قريباً، ومن ثم الإعلان عن تفاصيل أماكن التطوير في النصف الثاني من العام الجاري.

وأشار إلى أن مساحة المشروع تبلغ 627 كيلومترا، تشمل السودة وأجزاء كبيرة من رجال ألمع، وأنهم يستهدفون جذب استثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.