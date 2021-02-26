نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية وكيفية التقديم للحصول على قرض العمل الحر في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول على قرض نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية وكيفية التقديم للحصول على قرض العمل الحر، قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية من القروض التي تنفع الكثير من الأشخاص بصفة خاصة اللذين لا يمتلكون رأس مال لفتح مشروع تجاري لهم، ويتميز بتعاملاته الدينية التي تتبع التعاملات الإسلامية والذي يبحث عنه كثير من الناس.

شروط الحصول على قرض نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية

يوجد عدة شروط لابد من أن تؤخذ في الاعتبار عند أخذ قرار الاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية وهي كالتالي:

أن يكون المقترض سعودي الجنسية أو أم تمتلك إقامة وأطفال سعوديين.

لا يقل العمر عن ١٨ عام ولا يزيد عم ٦٠ عام ويكون بصحة جيدة للقيام بالأعمال.

أن ينفق القرض على المشروع الذي اقترض من اجله الأموال.

ينجح في اختيار المقابلة الشخصية من قبل إدارة البنك.

يتصف بالصدق والأمانة.

لا يقترض الشخص من البنك مبلغ يتخطى الخمسين ألف ريال سعودي.

عدم الالتزام بجانب التمويل الذاتي.

لا يقل راتب الشخص الذي يقترض من البنك عن أربعة عشر ألف ريال سعودي .

كيفية التقديم للحصول على قرض العمل الحر

لكي يقوم الشخص بالتقديم على قرض العمل الحر ينبغي أن يقوم بالخطوات التالية:

ملئ استمارة التسجيل علي موقع بنك التنمية الاجتماعية .

البحث عن الأشخاص الذين يقدمون خدمات التمويل في الجمعيات الخيرية في النطاق الجغرافي المقارب للشخص ويختار شريك لها في التمويل.

مميزات قرض نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية

قرض العمل الحر الذي يأخذه الشخص من بنك التنمية الاجتماعية يحمل العديد من المميزات التي يستفاد منها الأشخاص منها التالي:

لا يتعارض القرض مع تعاليم الدين الإسلامي، وهذا يعد غير متوفر في معظم البنوك.

يمكن للفرد سداد القرض لمدة تصل إلى خمسة سنوات.

يستطيع كل من العمال والأشخاص الذين لا يمتلكون أي وظيفة اقتراض حد ادني ٦ج ألف وحد اقصي ١٥٠ ألف ريال.

فتح الشخص حساب في أي بنك من بنوك المملكة.

وبهذا قد انتهينا من التحدث عن قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية وتوضيح الشروط الواجب توافرها من اجل الحصول على هذا القرض والمميزاتَ التي يستفيد بها الشخص.