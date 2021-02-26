نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن تسجيل الدخول برقم الهويه 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن تسجيل الدخول حيث أعلنت الجهات المختصة بخدمة حساب المواطن داخل المملكة العربية السعودية أن الوقت المتبقي على صرف مبالغ حساب المواطن لشهر فبراير هو أربعة أيام فقط، ونوهت عن ضرورة المتابعة على موقعها الرسمي من خلال الحساب الخاص بكل فرد.

حساب المواطن تسجيل الدخول

يمكن تسجيل الدخول كمستخدم جديد على خدمة حساب المواطن من خلال اتباع بعض التعليمات:

الدخول إلى الصفحة الرسمية لحساب المواطن.

الضغط على تسجيل دخول جديد الموجودة أسفل الصفحة.

يطلب الموقع ملء بعض البيانات مثل الاسم ورقم الهوية ورقم الجوال والبريد الإلكتروني لإتمام التسجيل.

بعد ذلك يطلب الموقع إرفاق بعض الأوراق التي تثبت مناسبة المستخدم لتلقي خدمات حساب المواطن فوراً والاستفادة من كافة المميزات المتاحة فيه.

بعد ذلك يتم إدخال رمز التحقق في الخانة المخصصة له، ثم الضغط على كلمة تسجيل.

فور إتمام كافة الخطوات السابقة يتم فتح حساب المستخدم الذي يحتوي على كل الخدمات يختار من بينهم الخدمة التي يريد الاستفادة بها.

كما أتاح حساب المواطن تلقي خدماته من خلال التطبيق المخصص للهواتف الجوالة الذي يمكن تحميله من خلال متجر جوجل بلاي للأندرويد، أو متجر آب ستور لـ الأيفون، ويُمكنك أيضًا تحديث حساب المواطن بعد الدخول مباشرةً بالطريقة السابقة.

قام حساب الموطن بعمل رقم مخصص له لتلقي الشكاوى والأسئلة الفورية من خلاله ومحاولة حلها في وقت قياسي لجعل خدماته أفضل وذلك من خلال الإتصال على 19912 ويقوم مندوب الدعم بالرد على الفور.

هذا الرقم متاح للعمل من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، كما يمكن التواصل معهم عبر صفحاتهم الموثقة على فيسبوك وتويتر من خلال الرسائل الخاصة والتي يتم الرد عليها في وقت قصير، ختامًا تعرفنا على حساب المواطن تسجيل الدخول برقم الهويه بالتفصيل.