نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل رابط جدارة للاستعلام عن نتائج المقبولين في النيابة العامة السعودية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدارة ، تم الإعلان عبر نظام جدارة عن نتائج المقبولين بشكل مبدئي في وظائف النيابة العامة التي تم الإعلان عنها من قبل حيث تم الإعلان عن 671 وظيفة إدارية للرجال والنساء في المملكة العربية السعودية 2021 في مناطق مختلفة منها الرياض والباحة وبريدة والجوف وجازان وتبوك وحائل ومكة ونجران وأبها وعرعر والدمام والكثير من المناطق الأخري في السعودية، وبعد معرفة نتائج القبول المبدئي من موقع جدارة يجب عليك طباعتها وإرفاقها بالهويات الوطنية، ثم تتم المقابلة الشخصية للمقبولين في مقر النيابة العاملة الرئيسي في طريق الملك فهد في الرياض، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على رابط وطريق الاستعلام عن نتائج المقبولين في وظائف النيابة العامة في المملكة العربية السعودية 1442 عبر موقع جدارة ، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

نتائج النيابة العامة عبر جدارة 2021

أكدت النيابة العامة على ضرورة الالتزام ببطاقة الهوية الوطنية الأصلية والمؤهلات الأكاديمية الأصلية المتقدمة وحضور المقابلة الشخصية في الموعد المذكور في بيان النيابة العامة، حيث تتم المقابلة الشخصية في مقر النيابة العامة الرئيسي في المملكة العربية السعودية، مما أدي إلى تزايد عمليات البحث مؤخرا علي شبكة الأنترنت عن الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي في وظائف النيابة العامة والتي يتم الاستعلام عنها عن طريق جدارة ثم التسجيل في جداره ، وإتباع بعض الخطوات البسيطة لمعرفة النتائج .

طريقة الاستعلام عن نتائج النيابة العامة عبر جدارة 2021

يمكنك الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي في وظائف النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن طريق هذه الخطوات البسيطة :

أولا يجب عليك الدخول إلى موقع جدارة الرسمي عن طريق شبكة الأنترنت .

الرسمي عن طريق شبكة الأنترنت . أنقر على ( نتائج النيابة العامة 1442 ) .

سوف تظهر لك الصفحة الرئيسية لموقع الوزارة .

ثم انقر على تسجيل دخول جدارة .

. أكتب جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح لكي تحصل على تسجيل دخول جديد .

أدخل رمز التحقق .

أنقر على ( استعلام ) .

يتم الانتقال إلى صفحة الوظائف .

أنقر على ( خانة النيابة العامة ) .

سوف يظهر لك الموقع النتيجة الخاصة بالتقديم .

شروط المقابلة الشخصية في النيابة العامة السعودية

ضرورة الحضور في الموعد الذي تم تحديده في الموقع الرسمي .

ضرورة إحضار بطاقة الهوية الوطنية الأصلية وأصل المؤهل العلمي الذي تم التقدم به على جدارة .

. جب تحميل تطبيق توكلنا وعرض الحالة الصحية للمتقدم، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد .

الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لتتم المقابلة الشخصية .

ضرورة ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم رابط وطريقة الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي في وظائف النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن طريق جدارة 1442 .