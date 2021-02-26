نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الطلاب المستجدين عبر نظام نور في أول ابتدائي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل الطلاب المستجدين 1443 في نظام نور الذي يتبع وزارة التعليم في السعودية، بعد فتح التسجيل في اول ابتدائي من اخر أسبوع في شهر يناير 2021، واليوم نصل لبداية المرحلة الثانية من عملية التقديم للطلاب الجدد الإلكترونية وتشمل البنين والبنات السعوديين، ومن أمهاتهم سعوديات، ويكون التقديم على المدارس الحكومة، ومدارس تحفيظ القرآن بدون مفاضلة، وقد تعرف الجميع على ان التقديم يكون من حساب ولي الأمر في موقع نور، ولا يوجد تقديم للأوراق في هذه الفترة في المدرسة، لحين طلب هذا الأمر.

تسجيل الطلاب المستجدين 1443

الالتزام بتعليمات التقديم ومنها سن الطفل من أوليات تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور، وتشمل من أغمارهم 6 سنوات أو أقل من ذلك بمدة ثلاثة شهور او 90 يوم، والمحلة الثانية من تسجيل أول ابتدائي 1443 التي بدأت من الآن مع بداية أولي ساعات الصباح ليوم الجمعة 14 /7 /1442، والتي توافق 26 /2 /2021، ستكون حول تسجيل الطلاب السعوديين في المدارس الحكومية وتحفيظ القرآن الحكومية التي لا يجرى بها مفاضلة، وكما يمكن التسجيل للطلاب الجدد من أبنائهم غير سعوديين ومن أمهات سعوديات.

موعد تسجيل طالب في أول ابتدائي

باقي مواعيد تسجيل طالب جديد في أول ابتدائي للفترة القادمة، ستكون من 14 /8 /1442، للطلاب السعوديين الذين يعاملون معاملة السعودي، ومن 5 / 9/ 1442 للطلاب الخاضعين لنسبة محددة،وتنتهي بتسجيل خريجي الروضات الحكومية في 4 /10 / 1442.

رابط نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1443

على ولي الأمر التوجه صوب رابط نظام نور الإلكتروني، من موقع وزارة التعليم او البحث علية من خدمات محرك بحث جوجل على الأنترنت، وسيجد في الواجه، الدخول لمن له حساب ويقوم بتسجيل رقم السجل أو الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق، ومن ليس له حساب، يقوم باختيار تسجيل ولي أمر جديد، ويسجل رقم الهوية ورقم الهاتف ثم رمز التحقق، وتصل له رسالة تأكيد الدخول، ليقوم بعدها بإدخال بيانات الطالب.