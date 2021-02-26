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عمر شويل - جدة السعودية تسمح للمواطنات المتزوجات بغير سعوديين بالسفر من خلال المنافذ مباشرة، كشفت الإدارة العامة للجوازات عن صدور أمر سامي بالموافقة على إتاحة فرصة السفر للسعوديات المتزوجات من غير سعوديين بالسفر برفقة أزواجهن أو الالتحاق بهم إلى خارج البلاد، وذلك بتقديم ما يثبت الزواج إلى مديريات الجوازات حتى يتسنى لهن السفر.

أخر قرارات الإدارة العامة للجوازات

وافقت الحكومة السعودية عن رفع حظر السفر للمواطنات السعوديات المتزوجات من مواطنين خارج البلاد، من أجل التسهيل عليهم بعد تعليق حركة السفر بسبب جائحة كورونا.

واشترطت على المواطنات تقديم المستندات اللازمة حتى تتمكن من السفر إلى أزواجهن، وكذلك الأمر على المواطنين السعوديين المتزوجين من غير سعوديات إذا كنً مقيمات خارج الأراضي السعودية أو بسبب عدم دخولهم خلال أزمة كورونا نتيجة العمل أو السياحة.

كما كشفت ايضاً بأنه في حال عدم قدرة المواطن السعودي بتقديم ما يثبت سفر زوجته خارج البلاد، من حقه استخراج تصريح سفر لها عن طريق منصة أبشر للخدمات الإلكترونية الحكومية بهدف التيسير على المواطنين والحصول الفوري على تصريح السفر.

كيفية اصدار تصريح سفر للتابعين

قامت حكومة المملكة في نهاية عان 2019 بإجراء بعض التعديلات على تصريح السفر للتابعين، خاصةً للسيدات التي بلغت 21 عاماً فأكثر، حيث يمكنها طلب إصدار تصريح سفر خارج البلاد دون تقديم تصريح من ولي الأمر، وذلك من خلال منصة أبشر، ويتمثل في الآتي:

توجه مباشرةً إلى منصة أبشر الإلكترونية.

اختر أيقونة المواطنين من القائمة الخدمات الإلكترونية.

ومن ثم خدمات الجوازات.

اختر أيقونة تصاريح التابعين.

وبعد ذلك اختر طريقة استخراج تصريح السفر سواء بجواز السفر أو بالهوية الوطنية.

بمجرد النقر على المطلوب، سوف تنتقل إلى نافذة أخرى بها عدة خانات.

يجب تعبئة البيانات المطلوبة، حتى تستطيع تقديم الطلب إلى الجهات المختصة.