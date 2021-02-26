نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تسجيل أول ابتدائي 1443 عن طريق نظام نور بالمرحلة الثالثة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدء تسجيل أول ابتدائي 1443 عبر نظام نور من خلال حساب ولي الأمر بواسطة رقم الهوية، تبع المرحلة الثالثة بناءا على جدول الخطة الزمنية التي تم وضعها من قبل وزارة التعليم السعودية، والتي عن طريقها يتم تنظيم تسجيل الطلاب المستجدين لبدء مرحلة الدراسة الابتدائية، ويتم ذلك من خلال الاعتماد على الخدمات الإلكترونية، والتي أصبحت من البدائل الرسمية في ظل الظروف الراهنة، ولقد أوضحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أنه بداية ليوم 14 رجب 1442، سوف تبدأ المرحلة الثانية من تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي، علماً بأن هذه المرحلة تشمل كلا من الطلبة السعوديين، ومن هم أمهاتهم سعوديات، والغير سعوديين أيضا، وتم الإعلان عن استمرارها حتى تكملة الشواغر، أو إنهاء التقديم الإلكتروني لجميع الفئات عند 19 صفر عام 1443 القادم ، والموافق 29 سبتمبر 2021 الحالي، وذلك ليتم تقديم الطلب على المدارس الحكومية وتحفيظ القرآن، وكما تم إرسال الجدولة الزمنية التى تخص المرحلة المُقبلة.

بدء تسجيل أول ابتدائي 1443

لقد تم وضع مواعيد التسجيل للطلاب الجدد حسب الخطة الزمنية لما تبقى من المراحل حيث يظهر منها الفئات المستهدفة والمدارس المتاح التقديم الإلكتروني عليها، هذا بالإضافة إلي تسجيل الروضات الحكومية، علما بأن تسجيل أول ابتدائي 1443 عبر نظام نور التعليمي، ولتسجيل طالب جديد في نظام نور التعليمي تقوم بنفس الطريقة التي يتم تنفيذها كل عام دراسي جديد، وحتي يتمكن ولى الأمر من تنفيذ هذه الخطوات عليه صنع حساب نظام نور ولى الأمر على نظام نور المركزي، وهذه الخطوات هي التي ينبغي تنفيذها عند تسجيل طالب جديد لولى الأمر إذا لم يكن لديه حساب في نظام نور المركزي، أيضا تعرف على طالب جديد بنظام نور وخطوات التسجيل

المستندات المطلوبة في تسجيل الطلاب الجديد

كما تم الإعلان أيضا أن بدء التقديم للفئات المعنية بالمرحلة الرابعة سوف يكون منذ 14 شعبان 1443، وسوف تستهدف الطلاب غير السعوديين الذين يعاملوا معاملة السعوديين، كلا من أبناء القبائل النازحة، والتركستان، وأبناء الجالية اليمنية والدبلوماسيين ودول مجلس التعاون الخليجي.

كما أعلنت المصادر التعليمية عن المستندات المطلوب إرفاقها وإرسالها على النظام عند القيام بإضافة طالب جديد بالصف الأول الابتدائي وتتضمن أهم هذه المستندات الأتي:

صورة من الإقامة أو سجل الأسرة

صورة من شهادة التطعيمات الأساسية.

صورة من الكشف الطبي وهو مستند تم تأجيله حالياً.

صورة من شهادة الميلاد الطالب الجديد .

صورة من عقد الإيجار أو صورة من إثبات الملكية للسكن.