نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط منح البنك الاسلامي للتنمية للطلاب ومنسوبي وزارة التعليم في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منح البنك الاسلامي للتنمية في مجال التعليم تُغد من المنح الدراسية التي قد وافقت عليها وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السُّعُودية مؤخرًا، ولا سيما ان البنك الإسلامي للتنمية في المملكة يُعد واحدًا من أكبر وأهم البنوك التي تُقدم العديد والعديد من منح المساعدات المتنوعة لتحقيق الهدف الرئيس لها وهو العمل على التنمية الاجتماعية والتعليمية والمهنية لجميع أهالي الدول الأعضاء بها، وفيما يلي توضيح شروط منح البنك الاسلامي للتنمية

البنك الاسلامي للتنمية السعودي

إن البنك الإسلامي لتنمية يُعد أحد أهم البنوك التنموية المتعددة الأغراض والطراف ، حيث إن البنك منذ نشأته وهو يسعى سعيًا حثيثًا إلى تحسين حياة الفئات المستهدفة من الراغبين في تحقيق النمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية لهم ولذويهم وذلك في كافة لبلدان والمجتمعات الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها ، وينبع ذلك من إيمان البنك العميق بحق كل إنسان في الحصول على حياة كريمة سواء فيما يخص التعليم أو العلاج أو السكن أو غيرهم من حقوق كل فرد، ويوجد نحو 57 دولة من الدول الأعضاء التي تمتلك فروعا لهذا البنك ومنها المملكة العربية السُّعُودية.

المنح الدراسية من منح البنك الاسلامي للتنمية

لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السُّعُودية إتاحة الفرصة إلى كافة منسوبيها من اجل الاستفادة من المنح التي يُقدمها البنك الإسلامي للتنمية وذلك في كافة المناطق والإدارات والمحافظات داخل المملكة ، حيث قد تم تعميم حق الاستفادة من هذه المنح لجميع الأفراد ممن يشغلون الوظائف التعليمية داخل المملكة وذلك وفق التخصصات والدرجات الخاصة بطبيعة كل وظيفة أو مهنة تعليمية بالدولة.

التقديم في منح البنك الاسلامي للتنمية

يُمكن للأفراد الراغبين في الحصول على منح البنك الإسلامي للتنمية تقديم طلب مباشر للحصول على هذه المنح وذلك عبر البوابة والصفحة الإلكترونية الرسمية على البنك من خلال الخطوات التالية:

الذَّهاب مباشرةً غلى صفحة منح البنك الإسلامي من الرابط: www.isdb.org/scholarships

تحديد سبب تقديم طلب الحصول على المنحة.

إدخال كافة البيانات المطلوبة لملء طلب التقديم على المنحة.

إرفاق كافة المستندات المطلوبة

تقديم الطلب، وانتظار الإعلان عن نتائج المنح.

منح دراسية البنك الإسلامي للتنمية 2021

يقوم البنك بمنح الطلاب الدوليين قيمة منح دراسية تُساعدهم على إتمام الدراسة في أي جامعة للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه، وتغطي هذه المنحة ما يليك

دفع راتب شهري مستمر يتم تحديد وفق مستوى المعيشة في بلد الدراسة.

دفع قيمة الرسوم الدراسية.

الكفل بتكاليف العلاج الطبي للطالب طوال مدة الدراسة.

التكفل بقيمة تذكرة الذَّهاب والإياب (مرة واحدة فقط).

دفع المصروفات والبدلات الخاصة بإعداد الأطروحة العلمية.

شروط الحصول على منح البنك الإسلامي للتنميه

أن يكون الطالب منتميًا إلى الدول المؤهلة للحصول على المنحة، ومنها: (السُّعُودية، الإمارات، مصر، البحرين، قطر، الكويت، الأرْدُنّ، العراق، فلسطين، عمان، المغرب، ليبيا، لبنان، اليمن، الصومال، تونس، السودان).

للتقديم على منحة البكالوريوس يجب الحصول على معدل مرتفع في شهادة الثانوية وذلك بعد الدراسة لمدة 12 عام دراسي في مدرسة معتمدة.

للتقديم على الماجستير، يجب الحصول على معدل جيد على الأقل في مرحلة البكالوريوس.

الحصول على الماجستير في نفس التخصص عند التقدم للحصول على الدكتوراه.

للحصول على الدكتوراه الفلسفية والـ Post Doc، يجب الحصول على درجة الدكتوراه في نفس التخصص، مع خبرة عامين على الأقل في مجال البحث العلمي.

أن يكون لائق على المستوى الطبي لاستكمال الدراسة.

ألّا يكون قد حصل على منحة سابقة من البنك الإسلامي.