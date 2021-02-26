نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للمرحلة الثالثة عبر نظام نور 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدء تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للمرحلة الثالثة عبر نظام نور 1443 ، تبعا للخطة الزمنية التي قد وضعتها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية فقد قامت بفتح باب تسجيل الطلاب السعوديين أو غير السعوديين بالصف الأول الابتدائي للمرحلة الثالثة اليوم الجمعة الموافق 14 / 7 / 1442هـ عبر نظام نور الالكتروني ومن خلال الحساب الخاص بولى الأمر برقم الهوية، وذلك ضمن خطة المملكة نحو التطور التقنيّ ، وتحويل جميع التعاملات والخدمات لتكون الكترونيًّا، وذلك في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد وضرورة التعامل عن بُعد.

الوثائق والمرفقات والشروط المطلوبة للبدء في التسجيل

صورة من شهادة التطعيمات الأساسية للطفل.

يُقدم ولي الأمر مايُثبت ملكيته للسكن من عقد إيجار أو خلافه و ذلك في الحي الذي تخدمه المدرسة.

صورة من شهادة الميلاد للطفل.

صورة من سجل الإقامة وتوفيرًا للوقت والمجهود يُمكن استخراجه عبر نظام أبشر إلكترونيًّا.

عُمر الطفل لايقل عن ست سنوات في بداية العام الدراسي 1443 أو أقل من 90 يوم فقط من تاريخ 23-4-1437ه‍ الموافق 2-2-2016م

طريقة التسجيل للطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي للمرحلة الثالثة من خلال نظام نور

الدخول على الصفحة الرئيسية ل نظام نور من خلال الرابط المُخصص لها.

من خلال الرابط المُخصص لها. إدخال اسم المُستخدم وكلمة المرور.

الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

الدخول على صفحة ولى الأمر تسجيل الأبناء.

اختيار خانة تسجيل طالب جديد في المرحلة الابتدائية.

يتم تسجيل رقم الهوية لولى الأمر أو رخصة الإقامة الخاصة بالطالب.

الذهاب إلى خانة تحديد صلة القرابة بين الطلاب وولى الأمر.

تحديد وظيفة ولي الأمر.

استيفاء وتسجيل كافة بيانات الطالب المراد تسجيله.

ادخال بيانات المدرسة الابتدائية المراد التسجيل فيها.

ارسال كافة البيانات والمستندات المطلوبة لإتمام عملية التقديم.

تأكيد طلب التقديم.

بعد إستيفاء جميع ماسبق سيتم التواصل مع ولى الأمر لإنهاء باقي إجراءات التقديم.

رابط التقديم للصف الاول الابتدائي للمرحلة الثالثة 1443

رابط التسجيل عبر الموقع الرسمي لنظام نور، فعلى ولي الأمر الدخول الى الموقع الإلكتروني الخاص بنظام نور للتسجيل بالصف الأول الابتدائي للمرحلة الثالثة للعام الجديد 1443 من خلال حسابه الشخصي فقط، مع قراءة واتباع كافة التعليمات المنشورة بالموقع، والارشادات الواجب اتباعها لاتمام عملية التسجيل.