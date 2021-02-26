نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إصدار صك إثبات طلاق إلكتروني عبر وزارة العدل السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إصدار صك إثبات طلاق إلكتروني، هو أحد خدمات موقع وزارة العدل الإلكتروني الهام بالنسبة للسيدات المطلاقات وبموجبه تستطيع المرأة المطلقة من القيام بالعديد من المعاملات الحكومية التي تستوجب التعريف بالحالة الاجتماعية للمرأة مثال التقديم على قرض المطلقات والأرامل، ومنها الحصول على دعم حساب المواطن وغيره من المعاملات الحكومية الهامة، أطلق الموقع الحصول على صك الطلاق الإلكتروني الخدمة الإلكترونية للتخفيف على المرأة المطلقة للحصول على وثيقة سهلة للمعاملات الحكومية.

شروط الحصول على صك إثبات طلاق

يجب إحضار صك الزواج (عقد النكاح) في المقابلة التي تم تحديدها ويجب وجود الطرفين.

بعد محاولات الصلح بين الزوجين وإن باءت بالفشل يجب وجود الزوج والزوجة حتى يتم توثيق الطلاق في وجودهما.

يجب إحضار شاهدين عدل.

يمكن حضور والي عن المرأة بموجب وكيل رسمي بوكالة سارية المفعول.

إذا كانت الوثائق من جهة خارج المملكة فهنا يجب تصديق وزارة الخارجية ووزارة العدل.

حجز موعد من خلال الخدمة الإلكترونية ويجب الالتزام بالتواجد في الموعد المحدد.

صك الطلاق الإلكتروني

جاءت في تعديلات الأحوال الشخصية على أن في حالة رغب الزوج في تطليق زوجته أو رغبت الزوجة في الحصول على الطلاق أو فسخ عقد نكاح أن يلزم وجود الزوج الزوجة في جلسة تشتمل على محاولات صلح بين الزوجين وعرض أسباب الطلاق وإن لم تنجح محاولات الصلح يتم التطليق بموجب محكمة وتصديق الزوج على التطليق أو الخلع أو فسخ العقد، وحين لم يرغب الزوج في الحضور وماطل في المواعيد المحددة لجلسات التطليق فيتم إحضار الزوج بالقوة، وهنا لعدم تهرب الزوج من التصديق على الطلاق وهو ما يعرض المرأة للعديد من الضغط النفسي.

خطوات الحصول على صك إثبات طلاق إلكتروني

يجب أن يكون لديك حساب على موقع وزارة العدل ناجز حتى تستطيع الحصول على الخدمة.

التسجيل يكون برقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف والخطوات المطلوبة حتى إتمام التسجيل للحسابات الجديدة.

بعد الدخول إلى حسابك المسجل قم بالضغط على صحيفة دعوي.

ثم قم باختيار توثيق طلاق.

قم باختيار المحكمة.

قم بإدخال البيانات كاملة كما يتطلبها الحصول على الخدمة.

إرفاق المستندات المطلوبة.

الضغط على التقديم على الطلب.