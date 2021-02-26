نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يحدد مدة تحديث البيانات ب15 يوم لضمان استمرار الدعم للمستفيدين وموعد صرف الدفعة 40 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن من وسائل الدعم الرئيسية بالمملكة العربية السعودية، التي تقوم من خلاله بتقديم الدعم للآسر الأشد احتياجاً ذات الدخل المنخفض، حيث بدأ العمل به في شهر ديسمبر 2017 بالتزامن مع عمليات التوسع والإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها المملكة، وما نتج عنها من تأثير على المواطنين في مستوي المعيشة، لذلك قامت المملكة بتوفير دعم حساب المواطن حتي يضمن للمواطن حياة كريمة ويرفع من مستوي المعيشة للفرد والآسرة.

تحديث بيانات حساب المواطن خلال 15 يوم

أعلن الحساب الرسمي لدعم حساب المواطن عبر تويتر، على أن المهلة المحددة لتحديث بيانات المستفيدين من الدعم، تكون 15 يوم من تاريخ التغيير الذي يطرأ على بيانات المستفيد، ويعتبر هذا التحديث شرط أساسي لاستمرار الحصول على الدعم، نظراً لقيام القائمين على النظام بمراجعة البيانات بصفة مستمرة ومطابقتها مع الجهات ذات الصلة.

رابط حساب المواطن لتحديث البيانات

الدخول على الموقع الإلكتروني “ca.gov.sa“.

الضغط على مربع تفاصيل.

ثم الدخول على تحديث البيانات.

إكمال جميع الخطوات المطلوبة.

كتابة البيانات بكل دقة.

تسجيل الموافقة على التعهد بصحة البيانات.

الضغط على إرسال.

موعد صرف الدفعة 40 لشهر مارس 2021

من المعهود أن يتم صرف دفعات الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وينتظر عدد كبير من مستفيدي الدعم معرفة موعد صرف الدفعة 40، المقرر صرفها في شهر مارس 2021، حيث سيكون موعد صرفها يوم الأربعاء الموافق 10 مارس 2021.

نتائج الأهلية للدفعة 40 للدعم

جاري فحص بيانات المستفيدين من الدعم، ليتم صدور نتائج الأهلية للدفعة الجديدة وتحديد من هم المستفيدين فعلياً، حيث حدد النظام شروط للأهلية والاستحقاق حتي يتم صرف الدعم للمستحقين، ومن المنتظر خلال الفترة المقبلة إعلان نتائج الأهلية وسوف نوافيكم بأخر أخبارها في حينه.

الاعتراض على مبلغ الدفعة 39 من الدعم

فتح نظام دعم حساب المواطن الاعتراض على المبلغ المقرر للدفعة 39 من الدعم، والتي تم صرفها في شهر فبراير الجاري، وذلك خلال 15 يوم من تاريخ الصرف، مع ضرورة إرفاق المستندات المؤيدة لصحة بيانات المستفيد حتي يتم فحص الاعتراض، ويقوم المواطن بالدخول على الرابط الموضح أعلاه وتقديم الاعتراض.