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عمر شويل - جدة رابط نظام نور لتسجيل المرحلة الثالثة من الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي 1443هـ ، تشهد محركات البحث اليوم الجمعة الموافق 26 / 2 / 2021 م والموافق 14 / 7 / 1442هـ، ضغطًا كبيرًا عقب اعلان وزارة التربية والتعليم السعودية عن بدء تسجيل المرحلة الثالثة من طلاب الصف الأول الابتدائي لمن هم أعمارهم ست سنوات ، وفقًا للمواعيد الصادرة والخاصة بتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي وذلك عبر الرابط الخاص بنظام نور.

وسوف يتم استقبال طلبات تسجيل طالب جديد للطلاب السعوديين بمدارس تحفيط القرآن الحكومية والمدارس الحكومية التي لا يجري بها مفاضلة اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 14 / 7 / 1442هـ على أن تبدأ المرحلة الرابعة للطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين في 14 /8 / 1442هـ.

رابط نظام نور لتسجيل المرحلة الثالثة من الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي 1443هـ

وفقًا للخطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم السعودية لتسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي في نظام نور الالكتروني للأطفال الذين تشمل أعمارهم 6 سنوات أو أقل كحد أدنى تسعين يومًا فقط وحتى سن الحادية عشر وثلاثة أشهر كحد أعلى، مقسمة إلى 8 مراحل مختلفة، فقد تم بدء المرحلة الأولى للطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجري بها مفاضلة ، والمرحلة الثانية للطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية.

تسجيل المرحلة الثالثة من الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي 1443هـ

صرحت وزارة التربية والتعليم السعودية عن فتح باب التسجيل للطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي المرحلة الثالثة، عبر نظام نور من حساب ولى الأمر برقم الهوية الكترونيًّا علمًا بأن هذه المرحلة للطلاب السعوديين من أمهات سعوديات وآباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يجري بها مفاضلة.

المستندات الطلوبة عند التسجيل

أشارت المصادر التعليمية بضرورة وجود مستندات عند إضافة طالب جديد في الصف الأول الابتدائي وهى كما يلي:

صورة شهادة الميلاد الخاصة بالطفل. صورة التطعيمات الأساسية. سجل الإقامة ومن الممكن الحصول عليه من نظام أبشر الكترونيًّا. عقد إيجار أو عقد ملكية السكن. الكشف الطبي وهو مؤجل حاليًّا.

خطوات التسجيل للطلاب المستجدين في نظام نور

الدخول على رابط نظام نور .

. ادخال اسم المستخدم وكلمة السر.

الضغط على تسجيل الدخول.

دخول صفحة ولى الأمر ( تسجيل الأبناء ).

الضغط على خانة تسجيل طالب جديد.

تسجيل رقم الهوية الخاص بولى الأمر أو رخصة الاقامة الخاصة بالطالب.

تحديد صلة القرابة بين الطالب وولى الأمر.

تحديد وظيفة ولى أمر الطالب.

تسجيل كافة البيانات الشخصية الخاصة بالطالب.

تسجيل بيانات المدرسة المراد الالتحاق بها.

الضغط على ارسال كافة البيانات بعد التأكد منها.

تأكيد طلب التقديم.

وبعد ذلك سيتم التواصل مع ولى الأمر لانهاء باقي اجراءات التقديم.